กต.ชี้แจงคนไทยตกค้างปอยเปต แนะใช้ช่องทางอื่นกลับประเทศ หลังเขมรเลื่อนอนุญาตกะทันหัน น่าห่วงความไม่ชัดเจน

กต. แจง คนไทยที่ติดค้างในปอยเปต หากจะกลับทันทีให้ใช้ช่องทางอื่น จะเร่งประสานงานให้ ชี้น่าห่วง หลังกัมพูชาแจ้งอนุญาตให้กลับ ผ่านไปไม่กี่นาทีแจ้งเลื่อนทันที
วันนี้ (13 ธ.ค.) ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมสถานการณ์ไทย-กัมพูชา โดย นางมาละตี นะลิดา อันดาโม รองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีคนไทยยังติดอยู่ที่ด่านปอยเปต ว่า ก่อนเวลา 13:00 น. ทางนกงสุลใหญ่เสียมราฐ ได้รับการติดต่อจากศูนย์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่าทางกัมพูชาได้อนุญาตให้คนไทยเดินทางออกได้แล้ว ถัดจากนั้นไม่กี่นาทีก็มีการแจ้งเลื่อน ทำให้คนไทยที่ออกมาจากอาคารต้องกลับเข้าไป ถือเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง ซึ่งกระทรวงต่างประเทศเตรียมเจรจาและพูดคุยต่อไป หากมีการอนุญาตให้ออกไปแล้วอาจเป็นเพียงการ เลื่อนกำหนดวันที่จะออก แต่ทางกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต และสถานกงสุลใหญ่เสียมราฐ จะคอยย้ำอีกที สำหรับคนที่ต้องการเดินทางออกทันทีสามารถทำได้ตามช่องทางอื่น สามารถไปที่เสียมราฐ แล้วขึ้นเครื่องบินกลับได้ สถานกงสุลใหญ่พร้อมจะสนับสนุนและจะประสานงานให้
สำหรับตัวเลขคนไทยที่อยู่ส่วนอื่นที่พนมเปญ ณ บัดนี้เดินทางออกไปแล้วโดยเที่ยวบิน มีทั้งหมด 350 คนจาก 600 กว่าคนที่ได้ลงทะเบียนกับทางสถานทูต ก็ขอให้คนไทยได้พิจารณา หากจะเดินทางออกก็ขอให้ติดต่อลงทะเบียน เราจะคอยประสานงานอย่างรวดเร็ว