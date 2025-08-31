กัมพูชาแถลงด้อยค่าไทยรายวัน เรียกร้องปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง อ้างอีกฝ่ายละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

MGR ออนไลน์ - ชุม สุนรี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา เรียกร้องให้ไทยแสดงความรับผิดชอบและความจริงใจด้วยการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงตามที่ได้ลงนามไปแล้ว
ชุม สุนรี กล่าวแถลงข่าวในกรุงพนมเปญ วันนี้ (31) ว่าในฐานะรัฐภาคีของสหประชาชาติและอาเซียน ไทยมีภาระผูกพันที่จะต้องยึดมั่นตามสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ในการประชุมที่เมืองปุตราจายา และกรุงกัวลาลัมเปอร์
“กัมพูชาขอเรียกร้องให้ไทยยุติการกระทำที่บ่อนทำลายข้อตกลงหยุดยิง เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อพลเรือน และทำงานร่วมกันกับกัมพูชาและกลไกของอาเซียนในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพ” ชุม สุนรี กล่าวย้ำ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชายังย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของกัมพูชาในการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่บรรลุเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ณ เมืองปุตราจายา ที่ดำเนินการโดยมาเลเซีย และมีสหรัฐฯ และจีนเข้าร่วม และได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากพันธมิตร และได้ย้ำอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ชุม สุนรี อ้างว่า แม้ฝ่ายกัมพูชาจะยึดมั่นอย่างเคร่งครัด แต่การละเมิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าของอีกฝ่ายยังคงบ่อนทำลายการหยุดยิงที่เปราะบาง ซึ่งส่งผลไม่เพียงแต่ทำให้ทหารต้องตกอยู่ในความเสี่ยง แต่ยังรวมถึงพลเรือนหลายพันคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชายแดนด้วย ซึ่งจากบริบทดังกล่าว กัมพูชาได้เลือกที่จะยับยั้งชั่งใจมากกว่าตอบโต้ ด้วยตระหนักว่าการยกระดับจะยิ่งทำให้สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมเลวร้ายลง และยังทำให้ประชากรที่เปราะบางต้องพลัดถิ่นมากขึ้น
“กัมพูชาขอย้ำว่าการหยุดยิงเป็นสิ่งจำเป็นด้านมนุษยธรรม การดำเนินการดังกล่าวช่วยปกป้องชาวบ้านจากการยิงปะทะ อำนวยความสะดวกให้ผู้พลัดถิ่นกลับคืนถิ่นฐานอย่างปลอดภัย และเปิดโอกาสให้หน่วยงานด้านมนุษยธรรม เช่น คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หน่วยงานสหประชาชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชน สามารถให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยชีวิตชุมชนที่ได้รับผลกระทบ” ชุม สุนรี กล่าว
“การยึดมั่นในข้อตกลงเหล่านี้ยังสะท้อนถึงความเคารพอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาต่อหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ รวมถึงการห้ามใช้กำลัง และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาที่จะดำเนินการเจรจาและแก้ไขปัญหาอย่างสันติ” ชุม สุนรี กล่าวย้ำ