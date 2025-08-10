กต.เขมรแถลงโต้ ปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ โวยยังไม่ได้สอบสวนอย่างโปร่งใส แต่ไทยรีบกล่าวหา

กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาแถลงตอนเช้าวันอาทิตย์ ปฏิเสธข้อกล่าวหาวางทุ่นระเบิดใหม่ เป็นเหตุให้ทหารไทยบาดเจ็บ 3 นาย อ้างยังไม่มีการสอบสวนอย่างโปร่งใส อย่ารีบกล่าวหา บั่นทอนความไว้วางใจกันและเจตนารมณ์หยุดยิง
เช้าวันนี้(10 ส.ค.) ในการแถลงข่าวสรุปผลการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างไทย-กัมพูชา นายชุม สุนรี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ กัมพูชา ได้ปฏิเสธคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศไทยที่กล่าวหากัมพูชาว่าวางทุ่นระเบิดใหม่บริเวณชายแดนกัมพูชา-ไทย ส่งผลให้ทหารไทย 3 นายเหยียบทุ่นระเบิดได้รับบาดเจ็บ
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเรียกร้องให้ไทยเคารพข้อตกลงที่บรรลุในการประชุม GBC สมัยพิเศษอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรักษาจุดยืนปัจจุบัน และไม่ควรมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนไหวใดๆ ไปสู่จุดยืนของอีกฝ่าย
นายชุม สุนรี กล่าวว่า "กระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศขอปฏิเสธอย่างเด็ดขาดต่อคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศไทยที่กล่าวหากัมพูชาว่าวางทุ่นระเบิดใหม่"
เขายังกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่กัมพูชาที่รับผิดชอบการกวาดล้างและบรรเทาทุ่นระเบิดได้ให้คำอธิบายที่ชัดเจนและปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงของไทย
โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชากล่าวว่า จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการสอบสวนที่น่าเชื่อถือหรือโปร่งใสเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ฝ่ายไทยหยิบยกขึ้นมา กัมพูชาเรียกร้องให้มีความยับยั้งชั่งใจและหลีกเลี่ยงการกล่าวหาอย่างรีบร้อนต่อสาธารณะซึ่งบั่นทอนความไว้วางใจซึ่งกันและกันและเจตนารมณ์ของการหยุดยิง
หน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดระบุว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นอย่างแน่วแน่ว่าไม่ได้ใช้และจะไม่ใช้ทุ่นระเบิดใหม่ตลอดไป กัมพูชาภูมิใจที่ได้เป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งกัมพูชาได้ให้สัตยาบันในปี พ.ศ. 2542 และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติในความสำเร็จด้านการกวาดล้างและเสรีภาพในการต่อต้านทุ่นระเบิดต่อต้านบุคคล
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. ร้อย.ร.111 ได้นำกำลังพลลาดตระเวนเส้นทางเพื่อวางลวดหนามป้องกันพื้นที่บริเวณรอยต่อช่องโดนเอาว์ - กฤษณา จ.ศรีสะเกษ ได้ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิด มีทหารได้รับบาดเจ็บ 3 นาย สาหัสข้อเท้าขาด 1 นาย สันนิษฐานขั้นต้นจากเศษชิ้นส่วนที่พบในที่เกิดเหตุ คาดว่าจะเป็นทุ่นระเบิดชนิด PMN 2 ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับที่หน่วยเก็บกู้ทุ่นระเบิดของ พัน.ร.11 เก็บกู้ได้ในพื้นที่โดยรอบภูมะเขือในห้วงวันที่ 8-9 ส.ค. 2568
จากเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ออกแถลงการณ์ ประท้วงต่อเหตุการณ์ครั้งที่ 3 ที่กัมพูชาใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล โดยระบุว่า เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2568 กำลังพลกองร้อยทหารราบที่ 111 รวม 3 นาย ซึ่งทำการลาดตระเวนในดินแดนของไทยในพื้นที่บริเวณรอยต่อโดนเอาว์-กฤษณา จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้มีการเก็บกู้ทุ่นระบิดเรียบร้อยแล้ว ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลนั้น หลักฐานทุ่นระเบิดที่พบสอดคล้องกับผลการตรวจสอบการพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของกองทัพบก่อนหน้านี้ว่าเป็นทุ่นระเบิดที่วางใหม่ ดังนั้น การวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่นี้ถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และนับเป็นครั้งที่ 3 ที่กองกำลังไทยประสบเหตุการณ์เช่นนี้ในเวลาเพียงไม่ถึง 1 เดือนจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้
รัฐบาลไทยขอประณามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของไทย เป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที่ระบุไว้ในกฎบัตรสหประชาชาติ กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ และเป็นการละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (อนุสัญญาออตตาวา) อย่างชัดเจน ไทยอยู่ระหว่างการมีหนังสือประท้วงเรื่องดังกล่าวไปยังกัมพูชา และประธานอนุสัญญาฯ
การกระทำดังกล่าวเป็นอุปสรรคอย่างร้ายแรงต่อการดำเนินการตามมาตรการหยุดยิงที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ วันที่ 7 สิงหาคม 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ไทยจึงขอเรียกร้องฝ่ายกัมพูชาหยุดการกระทำที่ละเมิดอนุสัญญาฯ โดยทันที และให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมตามแนวชายแดนตามที่นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันภายในกรอบทวิภาคี และตามที่ฝ่ายไทยได้เสนอต่อที่ประชุม GBC ที่ผ่านมา แต่ฝ่ายกัมพูชาไม่ตอบสนอง