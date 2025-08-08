กัมพูชาร้องไทยหยุดออกคำแถลงที่ไม่มีหลักฐาน ชี้บั่นทอนสันติภาพ-ความสัมพันธ์

MGR ออนไลน์ - กัมพูชาเรียกร้องให้ทางการไทยใช้ความยับยั้งชั่งใจและความเป็นมืออาชีพในการสื่อสารต่อสาธารณะ เรียกร้องให้ไทยงดเว้นจากการออกแถลงการณ์ที่ไม่มีหลักฐาน โดยระบุว่าอาจเป็นอันตรายต่อสันติภาพและความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เปราะบาง
ชุม สุนรี โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชา กล่าวข้อเรียกร้องดังกล่าวระหว่างการแถลงข่าวในกรุงพนมเปญ โดยระบุว่าคำกล่าวนี้มีขึ้นเพื่อตอบโต้คำพูดยั่วยุและทำให้เกิดความเข้าใจผิดจากแหล่งข่าวทางทหารของไทยที่เผยแพร่ต่อสาธารณะบนสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 ส.ค.
เขาย้ำว่าข้อกล่าวหาที่กล่าวหาว่ากัมพูชามีส่วนร่วมในสิ่งที่เรียกว่า ‘สงครามหลอกลวง’ นั้นไม่มีมูลความจริงและส่งผลเสียต่อความพยายามอย่างต่อเนื่อง ที่มุ่งส่งเสริมสันติภาพ การเจรจา และเสถียรภาพระหว่างสองประเทศ
ชุม สุนรี ยังย้ำว่ากัมพูชาได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่และจริงใจต่อการเจรจาอย่างสันติ ที่เห็นได้จากการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกลไกคณะกรรมการชายแดนทั่วไป และการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหุ้นส่วนระหว่างประเทศ
“การกล่าวหาว่ากัมพูชาเจรจาโดยไม่สุจริตไม่เพียงแต่ไม่ยุติธรรมเท่านั้น แต่ยังบั่นทอนความมุ่งมั่นตั้งใจของความร่วมมืออีกด้วย” โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าว
“กัมพูชาขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน กฎหมายระหว่างประเทศ และหลักการของอาเซียน” ชุม สุนรี ระบุ.