มามุกเดิม! เขมรปัดวางทุ่นระเบิดใหม่ โบ้ยไทยลาดตระเวนล้ำแดน “ผอ.เฮง” จี้ทำตามข้อตกลงหยุดยิง

หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาปัดวางทุ่นระเบิดใหม่เป็นเหตุทหารไทยบาดเจ็บ 3 นาย โวยยังไม่สอบสวนให้ชัดอย่าเพิ่งมากล่าวหา ทำลายเจตนารมณ์หยุดยิง บั่นทอนความไว้วางใจ พร้อมเรียกร้องไทยทำตามข้อ 2 ผลประชุม GBC ไม่เคลื่อนกำลัง ไม่ลาดตระเวนล้ำแดน
วันนี้(9 ส.ค.) ภายหลังจากทหารไทย 3 นายได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณช่องโดนเอาว์-กฤษณา จ.ศรีสะเกษ โดยมีอาการสาหัสข้อเท้าขาด 1 นาย และต่อมากระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ออกแถลงการณ์ประณามกัมพูชาที่วางทุ่นระเบิดใหม่ในพื้นที่ที่ผ่านการกวาดล้างทุ่นระเบิดเสร็จสิ้นไปแล้ว ทำให้ททหารไทยได้รับบาดเจ็บแล้ว 3 ครั้ง ในรอบไม่ถึงบ 1 เดือนที่ผ่านมา
ล่าสุด หน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAA) ของกัมพูชา ได้ออกแถลงการณ์ปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงต่อแถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศไทย
CMAA ยืนยันว่ากัมพูชายังคงยืนกรานในจุดยืนเดิมว่าไม่เคยใช้และจะไม่ใช้ทุ่นระเบิดใหม่ กัมพูชาภูมิใจที่ได้เป็นรัฐภาคีของสนธิสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ซึ่งกัมพูชาได้ให้สัตยาบันในปี 2542 และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติในความสำเร็จด้านการกำจัดทุ่นระเบิดและการไม่ใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคล กัมพูชาได้กวาดล้างทุ่นระเบิดสังหารบุคคลไปแล้วกว่า 1 ล้านลูก และเศษวัตถุระเบิดจากสงครามกว่า 3 ล้านชิ้น ช่วยชีวิตผู้คนมากมายและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับชุมชน
จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการสอบสวนอย่างเป็นทางการและโปร่งใสเพื่อพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดังนั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรงดเว้นการแถลงต่อสาธารณะ ข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลความจริงจะบั่นทอนเจตนารมณ์ของการหยุดยิงอย่างร้ายแรงและบั่นทอนความไว้วางใจซึ่งกันและกันในสถานการณ์เช่นนี้
กัมพูชาหวังว่าฝ่ายไทยจะเคารพในประเด็นที่ตกลงกันไว้ในการประชุมวิสามัญของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (GBC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 2 ซึ่งระบุว่าทั้งสองฝ่ายต้องไม่เคลื่อนย้ายกำลังพล รวมถึงการลาดตระเวนนอกเหนือตำแหน่งที่กำหนดไว้
หน่วยงานปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชาพร้อมที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทย ประชาคมอาเซียน และประชาคมปฏิบัติการทุ่นระเบิดระหว่างประเทศ เพื่อรักษาสันติภาพและส่งเสริมความปลอดภัย
ด้านนายเฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดกัมพูชา (CMAC) โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก HENG Ratana ว่า “เช้าวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2568 บริเวณแนวชายแดนกัมพูชา-สยาม ได้เกิดเหตุการณ์ทหารไทยเหยียบวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิด ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย (อ้างอิงจากข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ)
“เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและความเข้าใจผิดอื่นๆ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะยังคงส่งเสริมการปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของข้อตกลงเพื่อเสริมสร้างการหยุดยิงอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ซึ่งคณะกรรมการชายแดนทั่วไปได้มีมติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย” นายเฮง ระบุ