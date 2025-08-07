“ฮุน มาเนต” ยินดีไทย-กัมพูชาตกลง 13 ข้อหยุดยิง พร้อมขอให้ปล่อย 18 เชลยศึกทันที

“ฮุน มาเนต” แสดงความยินดีผลประชุม GBC ไทย-กัมพูชา ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ 13 ข้อปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง พร้อมร้องขอให้ไทยปล่อยตัวเชลยศึกกัมพูชา 18 นายทันที
วันนี้ (7 ส.ค.) ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (General Border Committee: GBC) ไทย-กัมพูชา สมัยวิสามัญ ที่ประเทศมาเลเซีย เสร็จสิ้น และพลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าคณะฝ่ายไทย กับ พลเอก เตีย เสรย-ฮา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา หัวหน้าคณะฝ่ายกัมพูชา ได้ร่วมกันลงนามในแนวปฏิบัติ 13 ข้อตามข้อตกลงหยุดยิงแล้ว นายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Hun Manet ว่า
“ผมขอแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของการประชุมคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปกัมพูชา-ไทย (GBC) สมัยวิสามัญ โดยมีผู้สังเกตการณ์จากมาเลเซีย สหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วม เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2568 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
การประชุมครั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างผมกับท่าน ภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย ในการประชุมนัดพิเศษ ณ เมืองปุตราจายา ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ซึ่งมาเลเซียและสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมอย่างแข็งขัน
ฝ่ายกัมพูชาและไทยได้หารือและตกลงกันเกี่ยวกับเงื่อนไขการหยุดยิงและการเพิ่มการสื่อสารระหว่างกองทัพทั้งสอง ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะจัดการประชุมร่วมของคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค (RBC) ภายในสองสัปดาห์ และการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ภายในหนึ่งเดือนหลังการประชุมสมัยสามัญ GBC ในกรณีที่จำเป็น ทั้งสองฝ่ายอาจจัดการประชุมวิสามัญคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (GBC) ในรูปแบบเดียวกับการประชุมครั้งนี้
“ทั้งสองฝ่ายยังตกลงที่จะเร่งรัดการจัดทำขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) สำหรับทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน ซึ่งเป็นกลไกในการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติตามการหยุดยิง ในระยะแรก ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดตั้งทีมผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว นำโดยผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซีย เพื่อสังเกตการณ์และเตรียมความพร้อมของทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียนโดยทันที
“นอกจากการประชุมวิสามัญคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (GBC) แล้ว มาเลเซียยังเป็นผู้นำและอำนวยความสะดวกในการหารือเกี่ยวกับการจัดทำขอบเขตอำนาจหน้าที่ (TOR) สำหรับทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน โดยมีฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยเข้าร่วม โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อมและดำเนินกลไกในการติดตามและกำกับดูแลการปฏิบัติตามการหยุดยิงโดยเร็ว
ฝ่ายกัมพูชายังร้องขอให้ปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นาย ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพไทยโดยทันที”