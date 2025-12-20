มหาอำนาจจ่อแทรกแซง! 'รูบิโอ' ชี้สหรัฐฯ คาดหวัง 'ไทย-กัมพูชา' หยุดยิงภายใน 22-23 ธ.ค.

มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวในวันศุกร์ (19 ธ.ค.) ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ คาดหวังว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งภายในต้นสัปดาห์หน้า เพื่อยุติการสู้รบระลอกล่าสุดระหว่างไทยและกัมพูชา
“เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อผลักดันให้ทุกฝ่ายกลับมาปฏิบัติตามข้อตกลง และเรามองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังว่า เราจะบรรลุเป้าหมายได้ภายในวันจันทร์ (22) หรือวันอังคาร (23) ของสัปดาห์หน้า” รูบิโอ กล่าวกับผู้สื่อข่าว
รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนมีกำหนดจัดการประชุมในวันที่ 22 ธ.ค. ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ดังกล่าว
รูบิโอ ได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับ สีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีต่างประเทศของไทย เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. และกล่าวว่าฝ่ายบริหารจะมีการหารือกันเพิ่มเติมในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้อ้างความสำเร็จในการผลักดันให้ไทยและกัมพูชาหยุดยิงก่อนหน้านี้ และจัดให้ข้อพิพาทไทย-กัมพูชาอยู่ในรายชื่อสงครามที่เขาอ้างว่า "ได้รับการแก้ไขแล้ว"
“ทั้งสองฝ่ายได้ให้คำมั่นสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามแล้ว” รูบิโอ กล่าว
“ปัจจุบันคำมั่นสัญญาเหล่านั้นไม่ได้รับการปฏิบัติตาม เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวโทษกันและกัน ดังนั้น ภารกิจในตอนนี้คือการนำพวกเขากลับมาเจรจากันอีกครั้ง”
รูบิโอ ยังกล่าวปกป้องผลงานของทรัมป์ โดยกล่าวว่า การทูตของรัฐบาลสหรัฐฯ “ได้ยุติการสู้รบไปแล้ว” แม้ว่าต่อมาการสู้รบจะกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งก็ตาม
ความขัดแย้งนี้มีต้นตอมาจากข้อพิพาทเกี่ยวกับการกำหนดเขตแดนความยาว 800 กิโลเมตรที่เป็นผลพวงมาจากยุคอาณานิคม และมีซากปรักหักพังของโบราณสถานกระจายอยู่ตามแนวชายแดน
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การสู้รบที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในเดือนนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 คนในไทย และ 18 คนในกัมพูชา ขณะเดียวกันก็มีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 800,000 คน
ที่มา: The Straits Times