หาแสงไม่หยุด!เผยอันวาร์พูดคุยรายงานทรัมป์ ก่อนนัดประชุมพิเศษรมว.ตปท.อาเซียนเรื่องไทย-กัมพูชา

กัมพูชาและไทยต่างตอบตกลงเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนัดพิเศษในวันจันทร์(22ธ.ค.) ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ สำหรับเริ่มต้นการเจรจาเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนพิพาทบานปลายไปมากกว่านี้ จากการเปิดเผยของนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย พร้อมอวดอ้างว่าการนัดหารือครั้งนี้มีขึ้นหลังจากเขาต่อสายพูดคุยกับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย บอกว่าการประชุมวาระพิเศษรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน เดิมทีมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม แต่ต้องเลื่อนในเวลาต่อมา เนื่องจากบรรดาผู้นำอาเซียนแสดงความกังวลว่าการประชุมถูกจัดขึ้นกระชั้นชิดเกินไป
"บรรดานายกรัฐมนตรีเกือบทั้งหมดแจ้งกับผมว่า บางทีมันอาจเร็วเกินไปที่จะจัดการประชุมก่อนสถานการณ์ความตึงเครียดคลี่คลาย ดังนั้นพวกเขาจึงเสนอว่าน่าจะมีขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม ในกัวลาลัมเปอร์ ตามความเข้าใจของผม บรรดารัฐมนตรีต่างประเทศจะเดินทางมาและปรึกษาหารือกันอย่างรอบครอบในเรื่องนี้" เขากล่าว
อันวาร์ กล่าวว่าเป้าหมายของการประชุมคือโน้วน้าวให้ไทยและกัมพูชา หยุดสถานการณ์ความตึงเครียดที่ลุกลามบานปลายตามแนวชายแดนพิพาท "เราจะวิงวอนพวกเขาให้หยุดความก้าวร้าวในแนวหน้า และถ้าเป็นไปได้ ก็ให้หยุดยิงในทันที พวกเขาไม่ชอบคำว่าหยุดยิง เพราะมันจะก่อความหมายแฝงในข้อตกลงหยุดยิงของพวกเขา ดังนั้น ถ้าคุณดูถ้อยแถลงของผม ผมเรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงสงบศึกนี้"
ทางอันวาร์ อ้างด้วยว่า มาเลเซีย ไม่อยู่ในสถานะสามารถออกคำสั่งบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน แต่เน้นย้ำว่ามาเลเซียสื่อสารกับพวกเขาในทุกๆวัน
นอกจากนี้แล้ว อันวาร์ เผยด้วยว่าการตัดสินใจเรียกประชุมครั้งนี้ มีขึ้นหลังจากที่เขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ "มีการพูดคุยโทรศัพท์กับทรัมป์ และอัพเดทสถานการณ์ ผมบอกกับประธานาธิบดีทรัมป์ ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องโน้มน้าวพวกเขาให้หยุดความก้าวร้าว"
เขาบอกว่าไทยและกัมพูชาตอบรับคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน และระบุว่าผู้บัญชาการทหารของมาเลเซียจะเดินทางไปยังชายแดนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อเดินหน้าประสานงานในระดับทหาร "ผมมองในแง่บวกด้วยความระมัดระวัง เพราะตอนที่ผมพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีทั้ง 2 ชาตื พวกเขาต่างหวังบรรลุทางออกอย่างเป็นมิตร อย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นหวังว่า ในวันที่ 22 ธันวาคม เราจะสามารถทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้"
ทั้งกัมพูชาแและไทยปัจจุบันกำลังสู้รบรอบใหม่ตามแนวชายแดน แม้ได้มีการลงนามในปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ในเดือนตุลาคม ไทยระงับปฏิญญาสันติภาพในเดือนพฤศจิกายน หลังจากมีทหารหลายนายได้รับบาดเจ็บ จากทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
(ที่มาสเตรทไทม์ส)