รองหัวหน้า พท.ชี้แต่ละพรรคต่างส่งคนรุ่นใหม่สู้ศึกเลือกตั้ง ถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว

นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะกำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครกล่าวถึงความพร้อมการเลือกตั้งในส่วนของพื้นที่ กทม. ว่า พรรคประชาธิปัตย์ พรรคประชาชน และพรรคเพื่อไทย ต่างส่งคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพลงสมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งทุกพรรคถือเป็นคู่แข่งที่น่ากลัว
ส่วนพรรคใดดีที่สุดนั้น คงตอบไม่ได้ เพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับการมุ่งมั่น ทำให้ประชาชนรู้สึกเข้าใจนโยบายของพรรค และความมุ่งมั่นของผู้สมัคร
