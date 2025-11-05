“สรวงค์” ป้อง "อิ๊งค์" ปัดชี้หน้าไล่ "วัน" ผิดหวังแต่งเรื่องบิดเบือน บอก "เหลิม" ไม่ร่วมงานคนในพรรคก็เคารพ

รองหน.เพื่อไทย โต้ “วัน อยู่บำรุง“ ยัน “แพทองธาร” ไม่เคยชี้หน้าไล่ออกจากเพื่อไทย ลั่นผิดหวัง แต่งเรื่องบิดเบือนใส่กัน ขอให้ยืนอยู่บนความจริง บอกแม้แต่ “เฉลิม” ไม่ร่วมงานพรรคมานาน คนในพรรคก็ยังเคารพและให้เกียรติ
วันนี้ (5พ.ย.) นายสรวงค์ เทียนทอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงกรณีที่นาย วัน อยู่บำรุง กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแห่งหนึ่งว่าถูกนางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ชี้หน้าไล่ออกจากพรรค ว่า “พี่วัน อยู่บำรุงครับ จากประเด็นที่พี่วันให้สัมภาษณ์พูดถึงคุณแพทองธาร อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทย มีบางเรื่องไม่ตรงความจริง ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ผมจึงขออนุญาตชี้แจงให้ พี่น้องประชาชนได้ทราบดังนี้ครับ
ผมในฐานะเลขาธิการพรรค อยู่ในห้องที่ท่านหัวหน้าแพทองธาร เชิญพี่วันเข้ามาพูดคุยในวันนั้น ทั้งภาษาพูดและภาษากายเป็นไปอย่างสุภาพให้เกียรติกันและกัน ขอยืนยันว่าคุณแพทองธารไม่มีการชี้หน้า ไม่มีการขึ้นเสียงใส่พี่วันแน่นอน
จากการพูดคุยกันไม่มีประโยคไหนหรือคำพูดใด ที่ท่านหัวหน้าประสงค์ที่จะให้พี่วันออกจากพรรคเพื่อไทยเลยแม้แต่คำเดียว สิ่งที่ผมเสียดายและรู้สึกผิดหวังคือ พี่วันออกมาให้สัมภาษณ์โดยแต่งเรื่องหรือบิดเบือนความจริงใส่กัน
ตั้งแต่พี่ลาออกจากพรรคก็ถือว่าต่างฝ่ายต่างมีวิถีทางของตัวเอง พี่จะทำอะไรพรรคไม่เคยไปข้องแวะ พี่จะเข้าพรรคไหนก็ไม่เคยมีใครขัดขวาง เพราะไม่มีเหตุผลว่าจะไปขวางกันทำไม
แม้แต่ร.ต.อ.เฉลิม ซึ่งเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยจนถึงวันนี้ แต่ไม่ได้ร่วมงานทางการเมืองกับพรรคมานานแล้ว เมื่อพวกเราสมาชิกเพื่อไทยพบเจอท่านในสภา คนในพรรคก็ยังเคารพและให้เกียรติในฐานะผู้อาวุโส ไม่เคยพูดเกินจริง แต่งเติมเรื่องราวให้เสียหาย ไม่มีใครทำตัวไม่เหมาะสมใส่ท่านเลย ยืนอยู่กับความจริงและมองไปข้างหน้าดีกว่า ด้วยความเคารพครับพี่”