“ชูศักดิ์” บอก "อิ๊งค์" แค่พ้นจากความเป็นรมต. ไม่เกี่ยวหัวหน้าพท. บอกสัญญาณดีคุยกับปชน.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



แกนนำพท. แจง "แพทองธาร" แค่พ้นจาก ความเป็นรัฐมนตรี ยัน ไม่เกี่ยวหน.เพื่อไทย ไม่ต้องเลือกใหม่ บอกสัญญาณดีคุยกับปชน.
วันนี้ (31ส.ค.) เมื่อเวลา 15.15 น. ที่ทำการพรรคประชาชน นายชูศักดิ์ ศิรินิล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์หลังการพูดคุยกับพรรคประชาชน ว่า ถึงคุณสมบัติของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ยังเป็นหัวหน้าพรรคอยู่หรือไม่ ว่ายังเป็นอยู่ และในข้อบังคับพรรคเพื่อไทย ก็ไม่ได้ขาดคุณสมบัติ การที่พ้นคือผลจากตำแหน่งรัฐมนตรี รวมถึงตำแหน่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ต้องพ้นไปเช่นเดียวกัน เพราะมีการตีความแล้วโดยครม. ส่วนหัวหน้าพรรคไม่มีผลอะไรและไม่ได้มีการกำหนดอะไรไว้

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลังจากนี้พรรคเพื่อไทย จะต้องเลือกพรรคเพื่อไทย คนใหม่ หรือไม่ นายชูศักดิ์ กล่าวว่า ไม่มี

เมื่อถามถึงสัญญาณการพูดคุยกับพรรคประชาชนเป็นอย่างไรนายชูศักดิ์ กล่าวว่า ดี

