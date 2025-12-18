"จุลพันธ์" พร้อมรับลูกพรรคชพน. เผยคุยกันตั้งแต่ร่วมรบ. มองหากมาจริงช่วยเสริมแกร่งพื้นที่โคราช

หัวหน้าเพื่อไทย พร้อมอ้าแขนรับ ‘ลูกพรรคชาติพัฒนา’ ตัดสินใจร่วม ‘เพื่อไทย’ หรือไม่ รับ พูดคุยกันตั้งแต่ร่วมรัฐบาล มอง หากมาจริงช่วยเสริมแกร่งพื้นที่โคราช
วันนี้ (18ธ.ค.) เมื่อเวลา 15.45 น. ที่พรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีพรรคชาติพัฒนามีมติไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในครั้งนี้แต่ได้ให้อิรสะแก่ สส.ของพรรคในการย้ายไปอยู่พรรคอื่นได้ ขณะนี้ได้มีการติดต่อมาที่พรรคเพื่อไทยบ้างหรือไม่ ว่า จริงๆไม่ได้ห่างกันอยู่แล้ว มีการพูดคุยกันตั้งแต่ตอนร่วมรัฐบาล มีการหารือกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างพรรคมีความใกล้ชิดกัน ตอนนี้ต้องให้เกียรติพรรคชาติพัฒนาเรื่องการพิจารณาดำเนินกิจการของพรรค เมื่อมีข้อสรุปออกมาพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะพูดคุย ซึ่งต้องมาหารือกันอีกครั้ง โดยให้ผู้ใหญ่ของทั้ง 2 พรรคได้พูดคุยให้เกิดความชัดเจน
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าหลังบ้านได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ได้มีการพูดคุยกันอยู่ตลอด โดยเฉพาะฝ่ายการเมืองที่เป็นกลุ่มมีแนวอุดมการณ์ แนวความคิดใกล้เคียงกัน ซึ่งเมื่อมีความชัดเจนจากพรรคชาติพัฒนาคงได้พูดคุยกันต่อในรายละเอียด ส่วนเรื่องผู้สมัครพรรคเพื่อไทยยังคงเปิดพิจารณาแม้จะประกาศเปิดตัวไปเกือบครบแล้วก็ตาม เรายังพร้อมที่จะดู หาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ มีคุณภาพ มีความพร้อม และมีอุดมการณ์ที่ตรงกับพรรคเพื่อไทย
เมื่อถามว่า หากได้สส.ของพรรคชาติพัฒนา โดยเฉพาะพื้นที่จ.นครราชสีมาจะสามารถเพิ่มเก้าอี้ให้กับพรรคเพื่อไทยได้อีกใช่หรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า แน่นอน ถ้าท่านตัดสินใจมา ซึ่งต้องพูดคุยกันทั้งสองฝ่าย คงเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับพื้นที่โคราชของเราอยู่แล้ว ส่วนขณะนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดวันให้ผู้ใหญ่ทั้ง 2 พรรคมาพูดคุยกัน
เมื่อถามย้ำว่า คาดหวังจะได้สส.นครราชสีมาเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าใด นายจุลพันธ์ หัวเราะ ก่อนกล่าวว่า พื้นที่โคราชเป็นพื้นที่มีศักยภาพของเราอยู่แล้ว และเรามีกลุ่มการเมืองที่แข็งแรงในพื้นที่ เรามีรัฐมนตรีในพื้นที่ทั้งนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรคเพื่อไทย และน.ส.สุดาวรรณหวังศุภกิจโกศล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ดังนั้นเป็นพื้นที่เป้าหมายของเราอยู่แล้ว ถามว่าตั้งเป้าเท่าไหร่ เราต้องการทุกเขต