เพื่อไทยสั่งลูกพรรคเตรียมพร้อม เดินหน้าสู่โหมดเลือกตั้ง ย้ำ! ระวังเรื่องข้อกฎหมาย

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เรียกประชุมพรรคหลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภา โดยมีนายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรค และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค ร่วมเป็นประธานการประชุม
นายประเสริฐ กล่าวว่า ตนเองขอให้กำลังใจสมาชิกทุกท่าน อยากให้ทุกท่านพักเตรียมความพร้อมในการเตรียมเข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง ขอให้ทุกท่านมีความมั่นใจในศักยภาพของพรรค และทีมงาน เราได้เตรียมการคิดถึงเหตุการณ์ยุบสภาที่เกิดขึ้นมา โดยตั้งสมมติฐานว่าการยุบสภาสามารถเกิดขึ้นในวันที่ 12 ธันวาคม ซึ่งเป็นจริง เพราะฉะนั้น สิ่งที่พรรคเพื่อไทยได้เตรียมมาหลายอย่าง
1. ป้ายที่เปิดตัวผู้สมัครก่อนหน้านี้ต้องเอาลงทั้งหมด เพราะว่าป้ายที่ติดตั้งก่อนหน้านี้เป็นป้ายที่มีขนาดเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ป้ายที่บอกว่าจะลงสมัคร สส. ผู้สมัคร สำหรับผู้สมัครใหม่ สำหรับท่านใดที่ขึ้นป้าย
2. ต้องลดกิจกรรมทุกอย่างที่ขัดกับกฎหมายการเลือกตั้ง แม้จะมีผู้ประสบภัยสถานการณ์ชายแดน ก็ไม่สามารถกระทำได้แล้ว เพราะพระราชกฤษฎีกามีผลวันที่ 12 ธันวาคมนี้ แล้ว
3. ตัวแทนจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ขณะนี้พรรคได้ดำเนินการแล้วเกือบเสร็จสิ้นแล้ว ยังมีบางจังหวัดที่ยังไม่ครบ ขอให้จังหวัดที่ยังไม่ทำให้ครบ เร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถส่งผู้สมัคร สส. ทั้งในระบบเขต และระบบบัญชีรายชื่อได้ครบภายในวันที่ 21 ธันวาคม แต่ไม่ต้องรอให้ถึงเดดไลน์ ขอให้จบไม่เกินวันที่ 15 ธันวาคมนี้ เพราะกระบวนการต่าง ๆ ในตัวแทนจังหวัดจะมีกระบวนการที่ต้องดำเนินการอย่าง
4. ขอให้เตรียมรายชื่อตัวแทนของผู้สมัคร ในการแจ้งเบาะแสเรื่องทุจริตการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
อีกทั้งเอกสารในการสมัครรับเลือกตั้ง ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งหนึ่งที่หลายคนมักลืมเสมอคือเอกสารภาษี แม้จะยังไม่กำหนดวันรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ต้องเตรียมให้พร้อม โดยต้องย้อนหลัง 3 ปี