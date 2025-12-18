“จุลพันธ์” อวย “ยศชนัน” นำพท.เข้าวิน เจ้าตัวพิจารณาลงสส.ด้วยหรือไม่ โวเปิดตัวแคนดิเดตกระแสดี

หัวหน้าเพื่อไทย มั่นใจ “ยศชนัน” นำ “เพื่อไทย” สู่ชัยชนะ เผย “เชน” กำลังพิจารณาลงสส.ด้วยหรือไม่ บอก เปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ 2 วัน กระแสดี ส่งครบ 400 เขตแน่นอน
วันนี้ (18ธ.ค.) เมื่อเวลา 15.45 น. ที่พรรคเพื่อไทย นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่หาเสียง ว่า ขณะนี้มีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งผู้สมัครครบ 400 เขตแน่นอน
ส่วนที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าต้องหาผู้สมัครให้ครบทุกเขต ขณะนี้ได้ครบแล้วหรือไม่ หรือสามารถปรับเปลี่ยนได้จนถึงวันรับสมัคร นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ในข้อเท็จจริงปรับเปลี่ยนได้อยู่แล้ว แต่ค่อนข้างลงตัวแล้ว แม้อาจจะยังไม่ครบ 400 เป๊ะ แต่ก็ขาดไม่มาก อยู่ในจำนวนและรายชื่อที่เรามีความพร้อมอยู่แล้ว เรามีความเชื่อมั่นว่าถึงวันสมัคร เราส่งครบ 400 เขตแน่นอน และสส.บัญชีรายชื่อ 100 คน
เมื่อถามว่าได้มีการลงลำดับสส.บัญชีรายชื่อแล้วหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า กำลังมีการพูดคุยกัน ซึ่งยังไม่จบ จนกระทั่งถึงวันท้ายๆ ส่วนนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทยจะลงสมัครสส.ด้วยหรือไม่นั้น นายจุลพันธ์ ยอมรับว่ามีข้อเสนอมา ขณะนี้มีการพูดคุยกันอยู่ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ เมื่อถึงเวลาเปิดรายชื่อก็จะเห็นเอง
เมื่อถามว่าส่วนตัวนายยศชนัน สนใจที่จะลงสส. ด้วยหรือไม่ หรือจะเป็นแคนดิเดต แค่อย่างเดียว นายจุลพันธ์ กล่าวว่า นายยศชนัน เคยเป็นสมาชิกอยู่แล้ว และเคยลงสมัครสส.เขตด้วยซ้ำ คิดว่าคงมีความพร้อม แต่ขอรอคุยกันในรายละเอียดอีกครั้ง
เมื่อถามว่าหลังการเปิดตัวแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคเพื่อไทยไป 2 วันแล้วกระแสตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง นายจุลพันธ์ กล่าวว่า กระแสตอบรับดีมาก วันนี้เราต้องสร้างความแปลกใหม่ในการเมือง ต้องสร้างมิติใหม่ๆ ลดความขัดแย้ง ลดการป้ายสีกัน เดินหน้าสู่การพัฒนาประเทศ การนำเสนอ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างประเทศเพื่อให้เดินไปข้างหน้า ซึ่งนายยศชนัน เป็นนักสร้างมีแนวความคิด จากการสร้างสิ่งที่มีอยู่ให้ดีกว่า ซึ่งเป็นการนำเสนอที่ค่อนข้างใหม่ของการเมืองไทย โดยเฉพาะมิติที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ จากที่ฟังกระแสตอบรับจากสังคมเราได้รับการตอบรับที่ดี ตนมีความเชื่อมั่นว่า ภายใต้แคนดิเดตนายกฯ 3 คน โดยเฉพาะนายยศชนัน จะสามารถนำเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะได้