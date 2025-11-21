“ศุภจี”ขอคุย“อนุทิน”ก่อน หลังถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกฯ ย้ำตอนนี้ลุยงานพาณิชย์เต็มสูบ

“ศุภจี” ตอบแล้ว หลัง “อนุทิน” เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทย เผยต้องหารือนายกฯ ก่อนตัดสินใจ และขอโฟกัสงานพาณิชย์ที่ยังเหลืออีก 68 วัน
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยว่า ได้รับทราบข่าวการเสนอชื่อพร้อมกับสื่อมวลชน ซึ่งขณะนั้นอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในสหรัฐฯ โดยยอมรับว่าตนยังไม่ทราบเรื่องมาก่อน และจะขอเข้าหารือกับนายกรัฐมนตรีในรายละเอียดของการเสนอชื่อก่อน
“รู้สึกขอบพระคุณ ในการมีข่าวเสนอชื่อครั้งนี้และเป็นกำลังใจที่ท่านไว้วางใจ อย่างไรก็ตาม ณ ตอนนี้ ตัวเองยังทำหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ก็จะขอโฟกัสตั้งใจทำหน้าที่รัฐมนตรีก่อน โดยตอนนี้ทำงานมา แล้ว 52 วัน เหลืออีก 68 วัน ก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดก่อน”
ทั้งนี้ ตนเองเพิ่งกลับจากสหรัฐฯ และมาถึงไทยเมื่อเที่ยงคืน และหลังจากนั้นก็ได้เดินทางมาร่วมงานช่วงเช้าทันที ซึ่งยังไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับนายกฯ เลย ดังนั้น ในฐานะผู้ถูกเสนอชื่อ จึงขออนุญาตที่จะไปถามท่านนายกฯ ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นแคนดิเดตนายกฯ