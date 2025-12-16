"ศุภมาศ" เผย ภท.พร้อมเปิดตัวผู้สมัคร สส.กทม.1-2 วันนี้ เล็งส่งครบ 33 เขต

แม่ทัพ กทม.ภูมิใจไทย เผย 1-2 วัน พร้อมเปิดตัว สส.กทม. ทั้ง 33 เขต ชี้คัดเลือกได้ 70 % แล้ว รับแคนดิเดตนายกฯ มีผลต่อกระแส กทม.
นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเหรัญญิกและแกนนำ กทม. พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึง ความพร้อมการคัดเลือกส่งผู้สมัครในพื้นที่สส.กทม. ว่า ได้หารือกับนายเอกนัฐ พร้อมพันธุ์ ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนเขตทั้ง 33 เขตในกทม. และทุกคนมีความพร้อมและคุณสมบัติตามที่ต้องการโดยมีทั้งที่เป็นอดีตสส.และอดีตรัฐมนตรี และเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจมาทำงานทางการเมือง
นางสาวศุภมาศ กล่าวว่า ขณะนี้ได้คัดเลือกแล้วประมาณ 70% และคาดว่าภายใน1-2 วันนี้ จะได้ผู้สมัครเกือบครบทั้ง 33 เขต ซึ่งวันนี้จะมีการหารือเพิ่มเติม และถ้าพร้อมอาจจะเปิดตัวพรุ่งนี้ แต่ยืนยันว่า จะชัดเจนก่อนวันที่ 27 ธันวาคม
ส่วนวางเป้าสส.กทม. ไว้กี่เก้าอี้ นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ยังไม่ได้ดูเรื่องตัวเลข แต่เมื่อทุกคนลงเลือกตั้งแล้วแพ้ไม่ได้ และจะต้องทำพื้นที่ทั่วประเทศให้ให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามเรื่องตัวเลขต้องคอยมาดู เพราะในขณะนี้ยังไม่นิ่ง
เมื่อถามว่า วางกลยุทธ์อย่างไร เพราะการเลือกตั้งในกทม. จะอิงกระแสมากกว่า นางสาวศุภมาศ กล่าวว่า ต้องอยู่ที่ผู้นำพรรคและองคาพยพทั้งหมดของภูมิใจไทย รวมถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ประกาศมาแล้วสามท่าน และจะมีทีมเศรษฐกิจและทีมอื่นๆที่จะทยอยเปิดตัว เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและให้เป็นที่ยอมรับของสังคม พร้อมย้ำว่า พรรคภูมิใจไทยไม่ได้ ตัดสินใจเพื่อตัวเองเพื่อให้มีทางรอดไม่ติดเดสร็อค เงื่อนไขต่างๆ
เมื่อถามย้ำว่า แคนดิเดตพรรคภูมิใจไทยเป็นไปตามข่าวหรือไม่ นางสาวศุภมาศ กล่าวว่า 1-2 วันนี้ น่าจะเห็นความชัดเจนแล้ว แต่เรื่องนี้ขอให้ทางผู้ใหญ่ของพรรคเป็นคนตอบ
เมื่อถามถึงกระแสชาตินิยมส่งผลจะส่งผลส่งผลในพื้นที่กทม. นางสาวศุภมาศ กล่าวว่า จริงๆเราไม่ได้คิดเรื่องนี้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นกระแสบวกหรือลบ แต่ทุกอย่างทำด้วยความจริงใจและอยากจะแก้ไขปัญหาจริงๆ เพราะจังหวัดแถบชายแดนก็เป็นพื้นที่ของพรรคภูมิใจไทยเกือบทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราจึงมีหน้าที่แก้ปัญหาให้ไม่ได้คิดว่าทำแล้วได้หรือเสียคะแนน แต่ที่สำคัญจะต้องไม่ทำให้ประชาชนเดือดร้อน