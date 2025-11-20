“อนุทิน” ยิ้ม นักวิเคาระห์ชี้ตั้ง "ศุภจี" เป็นแคนดิเดนายกฯ ภท.ได้เสียงเพิ่ม ย้ำยุบสภาเป็นอำนาจไม่ต้องปรึกษาใคร

“อนุทิน” ยิ้มรับหลังนักวิชาการมองเปิดชื่อ “ศุภจี” เป็นแคนดิเดตนายกฯ ส่งผลดีฐานเสียง บอกยุบสภาเป็นอำนาจ นายกฯ ไม่ต้องปรึกษาใคร ชี้เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ต้องพร้อมเลือกตั้งเร็วที่สุด
วันที่ 20 พ.ย.นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการเปิดรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคภูมิใจไทยที่มีชื่อ นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีนักวิชาการออกมาให้ความเห็นว่าจะสามารถช่วยดึงคะแนนของกลุ่มคนวัยทำงานได้เพิ่มมากขึ้น ถือว่าจะเป็นสัญญาที่ดีหรือไม่ ว่า ทุกเรื่องเป็นเรื่องที่ดีหมด แต่ขณะนี้ยังไม่ได้เปิดตัวอะไรทั้งสิ้น ผู้สื่อข่าวถามมาก็เพียงตอบความคิดตัวเองไป ใครก็ตามที่มีความสามารถ ผลงาน และมีความตั้งใจในการทำงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะพรรคภูมิใจไทย ต้องเร่งหาคนที่มีฝีมือ หากเขามีความยินดีที่จะมาช่วยเหลือบ้านเมือง ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย และขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับนางศุภจี แต่อย่างใด
เมื่อถามว่า มีการส่งสัญญาณยุบสภา ไปยังพรรคร่วมรัฐบาลแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ต้องส่งสัญญาณ ตนเคยพูดมาตั้งแต่สมัยยังไม่เป็นนายกรัฐมนตรี ว่าเรื่องยุบสภาเป็นอำนาจที่จะเสนอ แต่สุดท้ายก็เป็นพระราชอำนาจ คนที่ทูลเกล้าฯให้ทรงวินิจฉัยคือนายกรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นนี่เป็นอำนาจในการนำขึ้นทูลเกล้าฯ อยู่ที่นายกรัฐมนตรีคนเดียว ไม่ต้องไปหารืออะไรกับใคร
เมื่อถามย้ำว่าการเปิดรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคภูมิใจไทยครบทั้งสามคน อาจเป็นการส่งสัญญาณชิงจังหวะยุบสภาก่อนกำหนดหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เราเป็นการเมือง เราเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ต้องมีความพร้อมในการดำเนินการเลือกตั้งให้เร็วที่สุด และต้องบริหารจัดการบ้านเมือง โดยรู้ว่ามีระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งก็ต้องทำให้ดีที่สุด