พท.ปัดกระแสตั้ง “สุริยะ-ณัฐพงศ์-ยศชนัน” แคนดิเดตนายกฯ ยังอยู่ระหว่างพิจารณา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



“จุลพันธ์” ปฏิเสธ “เพื่อไทย” เคาะ “สุริยะ-ณัฐพงศ์-ยศชนัน” นั่งแคนดิเดตนายกฯ บอกยังอยู่ระหว่างพิจารณา

วันนี้ (10พ.ย.) นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ปฏิเสธกระแสข่าวที่ระบุว่าพรรคเพื่อไทยเคาะ 3 รายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย โดยมีชื่อนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้อำนวยการเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย รวมถึงคนจากตระกูลชินวัตรอีกสองชื่อ คือนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ และนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ลูกชายของนายสมชาย และนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์

โดยยืนยันว่ากระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ขณะนี้พรรคเพื่อไทยยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ไม่มีการเคาะรายชื่อบุคคลใดๆ

