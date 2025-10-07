“สรวงศ์“ เผย พท.เตรียมเปิดตัว 190 ว่าที่ผู้สมัคร สส.แต่ยังอุบชื่อแคนดิเดตนายกฯ ยอมรับเลือดไหลออกเรื่องปกติ ยัน 4 เดือนพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

“สรวงศ์“ เผยเพื่อไทยเตรียมเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร สส.190 คน แต่ยังไม่เปิดชื่อแคนดิเดตนายกฯ โต้ข่าว สส.อีสาน ย้ายออก รับมีเลือดไหลออกเป็นเรื่องปกติ ยืนยัน 4 เดือนพร้อมเลือกตั้ง
วันนี้ (7 ต.ค.68) นายสรวงศ์ เทียนทอง เลขาธิการ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการจัดงาน “ยกเครื่องเพื่อไทย ยกเครื่องประเทศไทย” มีนัยทางการเมืองหรือไม่ว่า การจัดงานวันนี้ไม่มีนัยทางการเมือง แต่เป็นการรวบรวมพล หลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประกาศว่า จะมีการยุบสภาช้าที่สุดช่วงปลายเดือนมกราคม ซึ่งพรรคการเมืองทุกพรรคก็เข้าสู่โหมดเลือกตั้ง และพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคใหญ่ ที่เคยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมาก่อน จึงจัดงานดังกล่าวขึ้นมา เพื่อนรวบรวมบุคลากร ที่ยังมีอุดมการณ์ร่วมกัน และที่จะเป็นผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยในอนาคต อีกประมาณ 4-5 เดือนข้างหน้า
นายสรวงศ์ กล่าวอีกว่า วันนี้จะมีการเปิดตัว ว่าที่ผู้สมัครสส. บางส่วน ซึ่งมีทั้ง สส.ปัจจุบัน และบุคคลที่เข้ามาใหม่บางส่วน และบางคนก็เป็นอดีตผู้สมัคร สส. ซึ่งจะเปิดตัวทั้งหมดวันนี้ ประมาณ 190 คน รวมถึงว่าที่ผู้สมัคร สส.ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษด้วย โดยที่ผ่านมากระบวนการคัดเลือก ผู้สมัคร สส.ได้เริ่มมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งมีการแบ่งการทำงานกันเป็นรายภาค และเป็นคณะทำงานเพื่อคัดสรรผู้สมัคร
ส่วนวันนี้จะมีการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่นั้น นายสรวงศ์ ระบุว่า วันนี้ยังไม่มี เพราะยังไม่ใช่การเปิดตัวใหญ่ แต่ในอนาคตจะมีการเปิดตัวครบทั้ง 400 เขตอย่างแน่นอน
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในเวลาเพียง 4 เดือนพรรคเพื่อไทยจะสามารถ เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งทันหรือไม่ นายสรวงศ์ ยืนยันว่า ทัน ซึ่งที่ผ่านมาตนได้รับโทรศัพท์เป็นการให้กำลังใจกับพรรคเพื่อไทย โดยมั่นใจว่า คนที่เป็นกองเชียร์ พรรคเพื่อไทยมา ทุกคนต่างมีความหวัง เพื่อให้พรรคเพื่อไทย เข้ามาแก้ไขปัญหาปากท้อง
ส่วนจะมีเลือดไหลออกไปอีก หรือไม่นั้น นายสรวงศ์ ระบุว่า การเมืองจะบอกว่า ไม่มีเลย เป็นไปไม่ได้ ซึ่งต้องมีคนเข้า และออก ถือเป็นเรื่องปกติทางการเมือง ส่วนจะบอกว่า มีเลือดไหลไหม ยอมรับว่า มีอยู่แล้ว เพราะบางคนอาจจะมีอุดมการณ์ ที่ไม่ตรงกัน หรือการดูแลที่ไม่ทั่วถึง ตนในฐานะเลขาธิการพรรคก็ได้พูดในที่ประชุมพรรคหลายครั้งว่า ต้องขออภัยทุกคน ที่อาจจะไม่ทำให้ทุกคนสมหวัง หรือได้ตามความต้องการ แต่ทั้งหมดคือ การเมือง ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้ดีที่สุด
สำหรับกระแสข่าว สส.ภาคอีสานจะย้ายออกจากพรรค นายสรวงศ์ ยืนยันว่า ไม่มี เพราะได้พูดคุยกับทุกคนแล้ว ซึ่งทุกคนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีการตัดสินใจเป็นของตัวเอง และเคารพการตัดสินใจของทุกคน ซึ่งตนก็ให้เกียรติกับคนที่ตัดสินใจออกไปแล้ว พี่อาจจะออกไปด้วยเหตุผลบางประการ หรือบางคนที่ออกไปแล้ว แต่ตอนนี้กลับเข้ามาแล้ว ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนก็มีทุกรูปแบบ และวันนี้เราก็เข้าสู่โหมดการเลือกตั้ง และคัดสรรผู้สมัครให้ดีที่สุด