‘อนุทิน’ แย้ม ภท.เพิ่มแคนดิเดตนายกฯ เหตุพรรคใหญ่ขึ้น พยักหน้าใส่ ’เอกนิติ‘ เป็นนัย

‘อนุทิน’ เผย ‘ภูมิใจไทย’ เปิดแคนดิเดตนายกฯ เพิ่ม 1 คน เหตุพรรคใหญ่ขึ้น พร้อมพยักหน้าใส่ ’เอกนิติ‘ เป็นนัย ด้าน ‘เจ้าตัว’ยิ้มเขิน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 19 พ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหากมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา 151 นายกรัฐมนตรีได้เช็คอำนาจตัวเองแล้วหรือไม่ว่าสามารถยุบสภาได้หรือไม่ว่า เที่ยวหน้าตนมีแคนดิเดตนายกฯ เพิ่มอีกคน โดยระหว่างนั้นนายอนุทิน ได้หันพร้อมพยักหน้าและทำปากจู๋ไปยังนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง
เมื่อถามต่อว่า ใช่นายเอกนิติ หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อ้าวพูดมาขนาดนี้แล้ว ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนี้ นายเอกนิติ ถึงกับยืนอมยิ้มแบบเขินๆ
เมื่อถามอีกว่านายเอกนิติ ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วหรือยัง นายอนุทิน กล่าวว่า ยัง
เมื่อถามถึงเหตุผลที่มีแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นเพราะเหตุผลอะไร นายอนุทินกล่าวว่า ก็เป็นไปตามความเหมาะสม และเป็นไปตามสถานการณ์ทางการเมือง พรรคมันน่าจะใหญ่ขึ้น มันก็ไม่ควรจะไปอยู่กับใครคนใดคนหนึ่ง
เมื่อถามอีกว่าเป็นคนนอกหรือคนใน นายอนุทินกล่าวว่า จีบอยู่ ก่อนจะบอกว่าเห็นไหมพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บ ขอไปก่อนแล้วนะ ก่อนที่นายอนุทิน จะยิ้มและเดินออกจากไมค์สัมภาษณ์ และหันไปแตะแขนของนายเอกนิติ และเดินตึกไทยคู่ฟ้า