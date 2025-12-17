“สีหศักดิ์” โผล่ถ่ายรูปพรรคภูมิใจไทย ปัดลงปาร์ตี้ลิสต์ อุบตอบนั่งแคนดิเดตนายกฯ

“สีหศักดิ์” ดอดเข้าถ่ายรูปพรรคภูมิใจไทย ปัดสมัครปาร์ตี้ลิสต์-บัญชีรายชื่อ บอกยังไม่ได้คิด อุบโดนทาบนั่งแคนดิเดตนายกฯ
เวลา 12.00 น. วันที่ 17 ธันวาคม 2568 ที่พรรคภูมิใจไทย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางเข้าพรรคภูมิใจไทย เพื่อมาถ่ายรูป จะลงสมัคร สส. แบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ ว่า ตนยังไม่ได้คิดตรงนั้น
เมื่อถามว่า การเดินทางมาที่ที่ทำการพรรค ทำให้หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าจะมาลงการเมืองหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้ตนยังไม่คิดในเรื่องการเมือง แต่ถ้าให้มาถ่ายรูปตนก็มาถ่ายไปก่อน
เมื่อถามต่อว่า ถึงขั้นเป็นแคนดิเดตนายกฯ เลยหรือไม่ นายสีหศักดิ์ ระบุว่า คงไม่มั้ง เพราะตอนนี้ตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอยู่
เมื่อถามต่อถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ทางนายกรัฐมนตรี บอกว่า มีแผนสำรองแล้วในเรื่องของแคนดิเดตนายกฯ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่ทราบ เค้าให้มาถ่ายรูปตนก็มาถ่ายรูป
เมื่อถามว่า หาก นายอนุทิน เชิญให้เป็นแคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทย จะพร้อมหรือไม่ นายสีหศักดิ์ กล่าวว่า ตอนนี้ก็มีอยู่แล้ว 2 ท่าน ก็ตามนั้นไปก่อนดีกว่า
เมื่อถามย้ำว่า ก็เป็นการเดินทางมาสมัครบัญชีชื่อใช่หรือไม่ นายสีหศักดิ์ ระบุว่า ตนยังไม่ได้คิด