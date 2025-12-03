“ชาดา” ไล่ “นายกแป้น”ลาออก รู้แหละหาแพะให้ “อนุทิน” ลอยตัว!! ** “ไชยชนก”ขอเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์แปด โวคะแนนภูมิใจไทยจะได้มากเป็นประวัติการณ์

ข่าวปนคน คนปนข่าว
++ “ชาดา” ไล่ “นายกแป้น”ลาออก รู้แหละหาแพะให้ “อนุทิน” ลอยตัว!!
ความเคลื่อนไหวที่ถกเถียงกันในชั่วโมงนี้ ไม่พ้นกรณี โลกออนไลน์เผยแพร่คลิปวิดีโอ ขณะ “ชาดา ไทยเศรษฐ์” ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ร่วมประชุมกับ “เสี่ยหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่
โดย “ชาดา”พูดอย่างมีอารมณ์ว่า ลงพื้นที่ไปดูหน้างานพบว่า น้ำไม่มี ไฟไม่มี สัญญาณโทรศัพท์ไม่มี วันนี้จะแก้ปัญหาในโลกยุคใหม่ มันไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อน ถุงยังชีพไม่ต้องแจก วันนี้ต้องหาที่นอนและเสื้อผ้าให้เขาก่อน และได้บอก “นายกแป้น” ณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ว่า ทำให้จบ ทำให้เสร็จ แล้วลาออกไปเลย ขอโทษประชาชน แล้วลาออกไป มันมีคนจะต้องลาออกตามนายกแป้น ไปด้วย! ประโยคทิ้งท้ายตรงนี้แหละ คนเขาสงสัยว่า “ชาดา” หมายถึงใคร...ใครที่ต้องลาออกตามนายกฯแป้น!!
จริงอยู่ วิกฤตน้ำท่วมหาดใหญ่ ประชาชนในพื้นที่ไม่พอใจ “นายกแป้น” เป็นอย่างมาก แต่ถ้าให้ความเป็นธรรมก็ต้องบอกว่า ภัยพิบัติก็ใหญ่หลวงเกินกว่ากำลังของท้องถิ่นจะรับไหว เหนือขึ้นไปจากการเมืองระดับท้องถิ่น ก็ต้องเป็นจังหวัดสงขลา กระทรวงมหาดไทย และ “รัฐบาลอนุทิน” จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้!
ความรับผิด ความล้มเหลว ในการแก้ปัญหาก็ต้องไล่เรียงขึ้นมา นายกแป้น ผู้ว่าฯสงขลา มา รมว.มหาดไทย แล้วก็ นายกรัฐมนตรี ซึ่งก็คือ “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย หัวหน้าของ “ชาดา” นั่นแหละไม่ใช่ใครที่ไหน
“ชาดา” เล่นบทฟาดนายกแป้นต่อหน้า “เสี่ยหนู-อนุทิน” คนเขาจึงหัวร่อว่า เป็นละครการเมือง ที่ทำไปก็เพื่อหา “แพะ”รับปาบ เซ่นน้ำท่วมหาดใหญ่ให้ อนุทิน ชาญวีรกูล ลอยตัว
ทำไม “ชาดา” ไม่หันหน้ามาทาง “อนุทิน” ที่นั่งกอดอก หน้าบอกบุญไม่รับ ด้วยประโยคที่ฟาด “นายกแป้น” ว่า… “ทำงานให้จบ ทำงานให้เสร็จ แล้วรีบลาออกไปซะ”
ต้องแบบนี้สิ ถึงจะได้ใจสังคม และ “ชาดา” จะกลายเป็นฮีโร่ผู้กล้าพูดความจริง
เพราะทั้ง “นายกแป้น” กับ “นายกหนู” สมควรรู้สถานการณ์ตัวเอง ว่าทำงานล้มเหลว สมควรพิจารณาลาออกไป
งานนี้ นักข่าวดักถาม “อนุทิน” ภายหลังภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี “เสี่ยหนู” ไม่ตอบคำถามที่ว่าเห็นด้วยกับ "ชาดา" หรือไม่ ที่จี้ "นายกแป้น" ลาออก รับผิดชอบน้ำท่วมหาดใหญ่ ได้แต่หัวเราะ “หึหึ” ในลำคอ ก่อนจะเดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที
นี่ก็เป็นอาการของ “นายกหนู” ไม่ตอบ ก็เป็นคำตอบ..คำพูดของ “ชาดา” ที่ว่า..ใคร? ที่ต้องลาออกตามนายกฯแป้น!!
++ “ไชยชนก”ขอเป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์แปด โวคะแนนภูมิใจไทยจะได้มากเป็นประวัติการณ์
จากที่ “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี ส่งสัญญาณว่าอาจจะยุบสภาในวันที่12 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันเปิดประชุมสภาสมัยสามัญเป็นวันแรก หากจับไต๋ได้ว่าพรรคเพื่อไทย ที่เป็นฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่
หลังน้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ เสียงก่นด่ารัฐบาล นายกรัฐมนตรี และพรรคภูมิใจไทย กระหึ่มเมือง วันนี้ “อนุทิน”ออกมาบอกใหม่ว่า... ขอช่วยบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมก่อน ถ้ายุบสภาช่วงที่มีภัยพิบัติ รัฐบาลจะทำงานช่วยเหลือประชาชนลำบาก
ดังนั้น เรื่องยุบสภาน่าจะเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิม คือวันที่ 31 มกราคม 2569
ขณะที่พรรคเพื่อไทย โดย“จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์” หัวหน้าพรรค ก็พูดในทำนองว่าจะชะลอการยื่นซักฟอกรัฐบาลออกไปก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนที่ได้รับความสูญเสีย
แต่ยืนยันว่า กระบวนการตรวจสอบพรรคเพื่อไทย ไม่ได้หยุดนิ่ง ยังคงติดตามการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการผลกระทบจากน้ำท่วม
จะว่าไปแล้ว ตอนนี้พรรคเพื่อไทยเองก็ยังไม่มีความพร้อมจะเลือกตั้ง ส.ส.หลายคนเตรียมย้ายพรรค หนีกระแสตกต่ำ หลายเขตยังต้องหาคนใหม่ลงสมัคร แต่ก็ยังหาไม่เจอ แถมแคนดิเดตนายกฯ ก็ยังไม่เห็นตัว ไม่มีคำตอบชัดเจน มีเพียงชื่อที่แพลมออกมาหนึ่งราย “ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์” หลานทักษิณ ลูกของ “สมชาย–เยาวภา” ที่ถูกมองว่า อาจถูกส่งมาสืบสาย “ว่านเครือ” ในการเมืองระดับชาติ แต่ถึงอย่างนั้น ความพร้อมของพรรคเพื่อไทย ก็ยังห่างจากคำว่า “พร้อมเลือกตั้ง” อยู่มาก
“พรรคประชาชน” ก็ไม่ได้อยากให้ยุบสภาเร็ว แม้ก่อนหน้านี้ ตอน“อุ๊งอิงค์”เจอวิกฤตเรื่องคลิปเสียงฮุนเซน พรรคประชาชน เรียกร้องให้ยุบสภาวันละ 3 เวลา แต่ตอนนี้กำลังลุ้นให้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญวาระสาม เดินหน้าไปก่อน
เพราะมีกำหนดการแล้วว่า จะเปิดสภาสมัยวิสามัญในวันที่ 10-11 ธ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาวาระสอง ถ้าผ่านวาระสอง ก็ต้องเว้นช่วงเวลาไว้ 15 วัน ก่อนพิจารณาวาระสาม ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ธ.ค.68
แล้ววันนั้นพรรคประชาชน ค่อยลุ้นการ “ซื้อใจ” สว. สีน้ำเงิน ว่าในท้ายที่สุดจะยกมือให้ผ่านวาระสาม หรือไม่ พรรคจึงต้องประคองเวลา เพื่อรักษาเกมของตัวเองเช่นกัน
ส่วน “พรรคภูมิใจไทย” จากเดิมที่มั่นใจว่าตัวเองพร้อมกว่าใคร เมื่อเจอเหตุการณ์น้ำทวมหาดใหญ่เข้าไป ภาพที่ดูว่าได้เปรียบ สะดุดลงทันที เพราะคนทั้งบ้านทั้งเมือง เห็นชัดว่า “อนุทิน ชาญวีรกูล” นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ที่จะเป็นแคนดิเดตนายกฯ เบอร์ 1 ของพรรคอีกครั้งนั้น “ไร้ภาวะความเป็นผู้นำ” โยนความรับผิดชอบให้ผู้อื่น พอเกิดความเสียหาย ก็มายกมือไหว้ขออภัย แล้วก็เอางบประมาณ เอาเงินของชาติมาชดเชย
ปัญหานี้คนภาคอื่นๆ ที่ไม่ได้เผชิญกับน้ำท่วมด้วยตัวเอง อาจคิดว่า เดี๋ยวรัฐบาลออกมาตรการเยียวยา เอาเงินอัดลงไป เดี๋ยวคะแนนนิยมก็กลับมา
แต่เชื่อเถอะ คนใต้ที่เจอปัญหาหนักหนาสาหัสด้วยตัวเอง สิ้นเนื้อประดาตัว จะจำฝังใจ และสาปส่ง!!
เรื่องนี้ ยืนยันด้วยผลสำรวจของนิด้าโพลล่าสุด ที่ไปสำรวจในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะ ปรากฏว่า คะแนนนิยมของพรรคประชาธิปัตย์ แซง พรรคภูมิใจไทย รวมทั้งตัวบุคคล ที่เป็นหัวหน้าพรรค หรือ แคนดิเดตนายกฯ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ก็แซง “อนุทิน ชาญวีรกูล” ไปเรียบร้อยแล้ว
คะแนนนิยมของภูมิใจไทยที่หล่นวูบลงมานี้ ทำให้บรรดา “บ้านใหญ่” ในภาคใต้ ที่ถูกดูดมาเตรียมเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคภูมิใจไทย ต้องคิดหนัก... จะเดินหน้าต่อ หรือจะกลับหลังหันดี เพราะพวกนี้ส่วนใหญ่ คือคนของพรรคประชาธิปัตย์แทบทั้งนั้น
ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ เชื่อไหมว่า มีระดับแกนนำของพรรคภูมิใจไทยคนหนึ่ง ที่ไม่เชื่อว่า คะแนนนิยมของพรรคกำลังวูบ
คนนั้นคือ “ไชยชนก ชิดชอบ” รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการพรรคภูมิใจไทย ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของ “ครูใหญ่เนวิน”
“ไชยชนก” บอกอย่างมั่นใจว่า เลือกตั้งครั้งนี้ คะแนนที่ประชาชนเลือกพรรค หรือ คะแนนปาร์ตี้ลิสต์ ของพรรคภูมิใจไทย จะได้มากกว่าที่เคยได้เป็นประวัติศาสตร์
การจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์นั้น แน่นอนว่า “อนุทิน ชาญวีรกูล”ในฐานะหัวหน้าพรรคอยู่อยู่ลำดับที่ 1 อยู่แล้ว
“ไชยชนก” บอกว่าไม่รู้ตนเองจะได้ลำดับที่เท่าไร แต่ถ้าเลือกได้ อยากอยู่ลำดับที่ 8 เพราะชอบเลข 8
เอ้า...“เสี่ยหนู เสียเน” ได้ยินแล้วก็ช่วยจัดให้หน่อย เผื่อว่า “ไชยชนก” จะได้รู้สี่ รู้แปด ขึ้นมาบ้าง!!