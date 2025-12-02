สัญญาณยุบสภาไม่มี แต่ขั้วรัฐบาลใหม่เริ่มเห็น !?

เมืองไทย 360 องศา
หากมีการประเมินกันว่า ในการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้า จะมีการแข่งขันกัน 3-4 พรรคหลัก เช่น พรรคภูมิใจไทย พรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย พรรคกล้าธรรม รวมไปถึงอาจต้องรวมพรรคประชาธิปัตย์เข้าไปด้วย ส่วนที่เหลือนอกนั้นจะกลายเป็นพรรคกลางค่อนข้างเล็ก ไปจนถึงพรรคเล็กพรรคน้อย ซึ่งตามภาพที่เห็นคร่าวๆ น่าจะเป็นแบบนี้
อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดเหตุการณ์มหาอุทกภัยใหญ่ในภาคใต้ครั้งล่าสุดในเวลานี้ ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างน่าสังเกต นั่นคือ ความเชื่อมั่นศรัทธาต่อนักการเมือง พรรคการเมือง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด
ก่อนหน้านี้หลังจากเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล ความนิยมของเขา และพรรคภูมิใจไทยได้รับความนิยมอย่างก้าวกระโดด รวมถึงมีการไหลเข้ามาจากบรรดา “บ้านใหญ่” ในหลายจังหวัดทั่วประเทศ และกลุ่มการเมือง ที่ยกเข้ามาทั้งก๊วน หรือแม้แต่เข้ามาทั้งพรรคก็มี เช่น กรณีของพรรคชาติไทยพัฒนาที่มี นายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคนำทีมเข้ามา และล่าสุดถือว่า “ปิดจ็อบ”ครบชุดเรียบร้อยแล้วหลังจากเห็นภาพของ นายประภัตร โพธิสุธน เลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา ยืนคล้องแขนกับ นายอนุทิน ถือว่าเป็นการเปิดตัวชัดเจน
นั่นคือตัวอย่างความเติบโตของพรรคภูมิใจไทย ที่คาดกันว่าในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ อาจจะกลายเป็นพรรคอันดับหนึ่ง หรือไม่ก็สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และนายอนุทิน ชาญวีรกูล ก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง
แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ภาคใต้ โดยเฉพาะที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทำให้ทุกอย่างที่กำลังไปได้สวย ต้องได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ทั้งความนิยมเชื่อมั่น ศรัทธา ในตัวของ นายกรัฐมนตรี รวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยด้วย พิสูจน์ได้จากผลสำรวจก่อนหน้านี้
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “กระแสการเมือง ภาคใต้” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 - 24 พฤศจิกายน 2568 ในภาคใต้ (จำนวน 14 จังหวัด ประกอบด้วย ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี สงขลา กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล นราธิวาส ปัตตานี และยะลา
จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.25 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 25.65 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 15.40 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 12.85 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) อันดับ 5 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 6 ร้อยละ 2.45 ระบุว่าเป็น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) อันดับ 7 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 8 ร้อยละ 1.85 ระบุว่าเป็น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) อันดับ 9 ร้อยละ 1.25 ระบุว่าเป็น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) ในสัดส่วนที่เท่ากัน)
เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่คนใต้จะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 28.60 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 2 ร้อยละ 28.45 ระบุว่า ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 3 ร้อยละ 17.80 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน อันดับ 4 ร้อยละ 11.65 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 3.90 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 6 ร้อยละ 2.45 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 7 ร้อยละ 1.95 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 8 ร้อยละ 1.65 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ อันดับ 9 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 1.65 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคไทยสร้างไทย พรรคกล้าธรรม พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยภักดี และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.35 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
แน่นอนว่า สำหรับผลสำรวจข้างต้นมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ที่คนใต้ยังเห็นว่า “ไม่มีใครเหมาะสม” ในสัดส่วนที่สูงมากก็ตาม แต่ก็พอเห็นแนวโน้มในทางบวกสำหรับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคของเขา ซึ่งในภาพรวมอีกด้านหนึ่งก็ต้องถือว่าพวกเขา “ไม่เสียหน้า” เหมือนกับคนที่ทำโพลนี้เปรียบเปรยทำนองว่า ผลสำรวจที่ออกมาเหมือนกับการ “หวนคืนกลับมาของคนรักเก่า” อะไรประมาณนี้ เพราะภาคใต้ถือว่าเคยเป็น “เมืองหลวง” ของพรรคประชาธิปัตย์มาช้านาน แต่ในช่วงการเลือกตั้งที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อปี 62 และการเลือกตั้งเมื่อปี 66 พรรคประชาธิปัตย์ต้องสูญเสียอย่างหนักจนแทบไม่เหลือเค้าเดิมอยู่เลย ครั้งล่าสุดเหลือ ส.ส.แค่ 25 ที่นั่งเท่านั้น และก่อนหน้านั้นก็ยังเคยประเมินกันว่าครั้งนี้อาจจะลดต่ำลงไปอีก
แต่จากการที่ นายอภิสิทธิ์ กลับมา พร้อมกับพลพรรคเก่าๆ และจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ แม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์ อาจจะไม่ได้สร้างผลงานอะไรนัก เพียงแค่การลงไปช่วยแจกของ รับรู้ความรู้สึกของชาวบ้านแบบทั่วๆไป แต่ผลจากความผิดพลาด และความไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลตั้งแต่ตัว นายกรัฐมนตรีลงมา อาจทำให้ชาวใต้ต้องหวนกลับมานึกถึงพรรคประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ดี นั่นก็เป็นแค่ผลสำรวจในช่วงที่เหตุการณ์น้ำท่วม ยังไม่ใช่ “จุดพีก” ที่สุดรวมไปถึงต้องรอผลสำรวจหลังน้ำท่วม และการฟื้นฟูเยียวยาที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล และรัฐบาลจะสามารถแก้มือ เรียกว่าเชื่อมั่นศรัทธาคืนกลับมาได้มากแค่ไหน เพราะงานแบบนี้ถือว่า “สุดหิน” เหมือนกัน
จากผลสำรวจครั้งนี้ เมื่อพรรคประชาธิปัตย์สามารถตีตื้นกลับมา และมีแนวโน้มที่ดีแบบนี้ มันก็อาจทำให้สมการการเมืองต้องมาคำนวณตัวเลขกันใหม่ และมีผลกับ “ขั้วรัฐบาลใหม่” ไม่น้อยเหมือนกัน จากเดิมที่คิดว่าพรรคประชาธิปัตย์น่าจะเป็นแค่ “ตัวประกอบ” แต่เมื่อผลโพลคนใต้ออกมาแบบนี้ หรือก่อนหน้านี้ในภาคอื่นแม้ว่า นายอภิสิทธิ์ และพรรคจะไม่ค่อยโดดเด่นแรงเท่าใดนัก แต่ก็ถือว่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกภาค ดังนั้นเมื่อความนิยมในภาคใต้เริ่มฟื้นกลับมามันก็จะกลายเป็นแรงเหวี่ยงตามมาในทางการเมือง
จากเดิมที่คิดว่า ขั้วการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยม ที่เป็นตัวเต็งในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ต้องมีพรรคภูมิใจไทย เป็นแกนนำ มีพรรคกล้าธรรม ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นแนวร่วมหลัก ส่วนที่เหลือทั้งพรรคประชาธิปัตย์ พลังประชารัฐ รวมไทยสร้างชาติ เป็นตัวประกอบ แต่เมื่อเป็นแบบนี้แล้ว เชื่อว่า ต้องเพิ่มตัวเลขให้กับพรรคประชาธิปัตย์มากขึ้นกว่าเดิม อย่างน้อยก็ในภาคใต้ ซึ่งเชื่อว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนั้น น่าจะมาแทนเก้าอี้ของพรรคภูมิใจไทย และพรรคกล้าธรรม ก็เป็นได้
ดังนั้น หากโฟกัสกันเฉพาะฟากที่เขาเรียกว่า “อนุรักษ์นิยม” ที่มีแนวโน้มสูงที่จะร่วมมือกันจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งคราวหน้า แม้ว่าจะยังเป็นพรรคแบบเดิม คือ ภูมิใจไทย กล้าธรรม พลังประชารัฐ รวมไทยสร้างชาติ และคราวนี้ต้องเพิ่มพรรคประชาธิปัตย์ที่อาจกลายเป็น “ตัวแปร” จากจำนวนส.ส.ที่น่าจะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะส.ส.ที่มาจากบัญชีรายชื่อ อย่างไรก็ดีการเมืองอาจพลิกชั่วข้ามคืนอย่างที่เห็น บางครั้งอาจต้องประเมินกันเดือนต่อเดือน!!