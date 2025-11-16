นิด้าโพลเผยคนภาคกลางยังหานายกฯ-พรรคที่เหมาะสมไม่ได้ เท้งหนุนแค่ 19% ปชน. 28.85%

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เผยคนภาคกลาง 17 จังหวัดยังหาคนที่เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้ ขณะที่ "เท้ง" สนับสนุนแค่ 19.60% อนุทินก็แค่ 12.75% ส่วนพรรคการเมืองก็ยังหาที่เหมาะสมไม่ได้เช่นกัน อันดับสองพรรคประชาชน 28.85% ภูมิใจไทย 9.70%
วันนี้ (16 พ.ย.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “กระแสการเมือง ภาคกลาง” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-13 พ.ย. 2568 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคกลาง จำนวน 17 จังหวัด ประกอบด้วย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,000 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับกระแสการเมือง ภาคกลาง
จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนภาคกลางจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 35.65 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 19.60 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) อันดับ 3 ร้อยละ 12.75 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 9.15 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 5 ร้อยละ 4.55 ระบุว่าเป็น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 6 ร้อยละ 3.85 ระบุว่าเป็น พลเอก รังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) อันดับ 7 ร้อยละ 3.50 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) อันดับ 8 ร้อยละ 3.40 ระบุว่าเป็น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 9 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 10 ร้อยละ 1.65 ระบุว่าเป็น ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่)
อันดับ 11 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็น นายวราวุธ ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) ร้อยละ 1.50 ระบุอื่นๆ ได้แก่ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (พรรคกล้าธรรม) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นายรังสิมันต์ โรม (พรรคประชาชน) พลโท บุญสิน พาดกลาง พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง (พรรคประชาชาติ) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ (พรรคภูมิใจไทย) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ (พรรคโอกาสใหม่) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.65 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่คนภาคกลางจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 28.95 ระบุว่ายังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 28.85 ระบุว่าเป็นพรรคประชาชน อันดับ 3 ร้อยละ 9.70 ระบุว่าเป็นพรรคภูมิใจไทย อันดับ 4 ร้อยละ 9.60 ระบุว่าเป็นพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 5 ร้อยละ 8.45 ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทย อันดับ 6 ร้อยละ 5.45 ระบุว่าเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติ
อันดับ 7 ร้อยละ 2.60 ระบุว่าเป็นพรรคเศรษฐกิจ อันดับ 8 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็นพรรคไทยสร้างไทย อันดับ 9 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็นพรรคชาติไทยพัฒนา อันดับ 10 ร้อยละ 1.00 ระบุว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 1.40 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคกล้าธรรม พรรคประชาชาติ พรรคชาติพัฒนา พรรคไทยภักดี และไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) และร้อยละ 0.40 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ