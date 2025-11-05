ไทยก้าวใหม่เตรียมปิดที่ทำการใหญ่ 7 พ.ย. ลั่นพร้อมลุยเลือกตั้งทั่วประเทศ !

เลขาฯไทยก้าวใหม่เผยเตรียมเปิดที่ทำการพรรค7 พ.ย.ชูยุทธศาสตร์ “สร้างทุนมนุษย์–พลิกเศรษฐกิจแร่แรร์เอิร์ธ” ปั้นอุตสาหกรรมอนาคต สร้างรายได้มั่นคงให้คนไทย เปิดโอกาสคนรุ่นใหม่–ภาคชุมชน ร่วมออกแบบนโยบาย สร้างอนาคตใหม่ให้ประเทศ
นายก้องเกียรติ กรสูต เลขาธิการพรรคไทยก้าวใหม่ เปิดเผยว่า พรรคได้เตรียมความพร้อมเต็มที่ในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยขณะนี้ได้ทยอยเปิดสาขาพรรคและแต่งตั้งตัวแทนประจำจังหวัด เพื่อคัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. อย่างต่อเนื่อง พร้อมระบุว่า พรรคไทยก้าวใหม่มุ่งสร้างเครือข่ายเชื่อมโยง คนรุ่นใหม่กับภาคชุมชนเพื่อร่วมกันออกแบบแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก การศึกษา และอาชีพยุคใหม่
“เมื่อทุกคนมีโอกาสพัฒนา ‘ทุนมนุษย์’ จะกลายเป็นอนาคตของประเทศ เราเชื่อว่าการลงทุนในคน คือการวางรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนของชาติ” นายก้องเกียรติกล่าว
เลขาธิการพรรคฯ ย้ำว่า พรรคไทยก้าวใหม่มีเป้าหมายผลักดันยุทธศาสตร์ พลิกแร่แรร์เอิร์ธให้เป็นโอกาสสร้างอุตสาหกรรมใหม่ เพิ่มรายได้สูงในห่วงโซ่มูลค่าที่สูงสุด พร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสร้างโอกาสให้กับทุกภาคส่วน
โดยพรรคพร้อมเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมงานกับพรรค หรือสมัครเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. ผ่านเว็บไซต์ www.thaikaomai.or.thเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งโอกาส พร้อมผลักดันนโยบาย “สร้างทุนมนุษย์ – สร้างอนาคตประเทศไทย” เปิดโอกาสให้คนทุกภาคส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลง พรรคไทยก้าวใหม่เชื่อมั่นว่าพลังของคนไทย คือพลังขับเคลื่อนอนาคตประเทศ
ทั้งนี้ในวันที่ 7 พ.ย. พรรคจะมีพิธีเปิดที่ทำการพรรคตั้งแต่เวลา 08.30 น. ที่อาคารไอทาวเวอร์ โดยมีทั้งพิธีทางศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ โดยนิมนต์“เจ้าประคุณสมเด็จธงชัย” เป็นประธานในพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้น ในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น.จะเปิดลงทะเบียนสื่อมวลชน เพื่อพาสื่อมวชนเยี่ยมชมที่ทำการพรรค นำโดยดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรค พร้อมกรรมการบริหารอีก 15 คน อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ประธานที่ปรึกษาพรรค