ยังไม่มีใคร-พรรคไหนเด่น เพื่อไทย ดิ่งฮวบ !?

เมืองไทย 360 องศา
จะว่าไปแล้วเวลานี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เริ่มมีความโดดเด่นขึ้นมาเรื่อยๆ แม้ว่าจากผลสำรวจล่าสุด อาจยังไม่ถึงขั้นนำมาที่หนึ่งก็ตาม เพราะคนที่เป็นที่หนึ่ง กลับเป็นแบบว่า “ยังไม่มีใครเหมาะสม” ซึ่งอย่างหลังนี้ เป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก ดังนั้น หากมองอีกด้านหนึ่งเวลานี้สำหรับนักการเมืองแล้วในอนาคตอันใกล้นี้ เชื่อว่ายังไม่มีใครที่ “เด่นที่สุด” จนกลายเป็นกระแส หรือฟีเวอร์ได้เลย
แน่นอนว่า หากพิจารณาจากผลสำรวจล่าสุด หรือแม้แต่ก่อนหน้านั้นไม่นาน ก็จะพบว่า นายอนุทิน มีคะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม จนกระทั่งนำหน้าคนก่อน คือ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ผู้นำฝ่ายค้านไปแล้ว แต่ก็อย่างที่ว่าไว้ก็คือ ประเด็นที่ว่าชาวบ้าน “ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้” ในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่สูงมาก
ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “กระแสการเมือง ภาคอีสาน” เกี่ยวกับกระแสการเมือง ภาคอีสาน
จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนอีสานจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.40 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 2 ร้อยละ 19.70 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย)อันดับ 3 ร้อยละ 18.55 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) อันดับ 4 ร้อยละ 8.80 ระบุว่าเป็น นายชัยเกษม นิติสิริ (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 5 ร้อยละ 6.10 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์)อันดับ 6 ร้อยละ 4.80 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
อันดับ 7 ร้อยละ 2.80 ระบุว่าเป็น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) อันดับ 8 ร้อยละ 2.70 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 9 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) ร้อยละ 2.50 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ นายวราวุธ ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (พรรคไทยก้าวใหม่) พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง (พรรคประชาชาติ)
อย่างไรก็ดี เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่คนอีสานจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 26.05 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน อันดับ 2 ร้อยละ 24.65 ระบุว่า ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 3 ร้อยละ 16.85 ระบุว่าเป็นพรรคเพื่อไทย อันดับ 4 ร้อยละ 15.75 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 5.55 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 6 ร้อยละ 3.45 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 7 ร้อยละ 2.75 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 8 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ อันดับ 9 ร้อยละ 1.50 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ ร้อยละ 1.30 ระบุอื่น ๆ ได้แก่ พรรคประชาชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคไทรวมพลัง พรรคชาติพัฒนา พรรคไทยภักดี พรรคกล้าธรรม และพรรคเสรีรวมไทย และร้อยละ 0.10 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
สำหรับปฏิกิริยาทางการเมืองที่ตามมานั้น นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวถึงการตั้งเป้า สส.ของแต่ละพรรคการเมือง เพื่อให้บรรลุผลส่วนผลการเลือกตั้งจะออกมาเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับประชาชน ซึ่งการตั้งเป้าขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคเป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคเพื่อไปกำหนดยุทธศาสตร์ให้เดินไปสู่เป้าหมาย แต่ผลของการเลือกตั้งประชาชนเป็นผู้ตัดสิน และย้ำว่าพรรคประชาชนยังตั้งเป้าตามเดิม คือ 250 คนขึ้นไป โดยการตั้งเป้าทำให้เกิดการวางแผนทางยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อให้ถึงเป้าหมาย ซึ่งแต่ละพรรคการเมืองมีการตั้งเป้าหมายที่แตกต่างกัน
เมื่อถามว่าช่วงนี้พรรคประชาชนใช้สโลแกนมีเราไม่มีเทา จะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่ นางสาวศิริกัญญา ระบุว่า เป็นแคมเปญเลือกตั้งระยะเริ่มต้นที่อาจมีหลายข้อความ ย้ำว่าเราเอาจริงไม่เพียงแต่มีเราไม่มีเทา ยังมีอีกหลายเรื่องที่เอาจริงในทุกเรื่อง เรื่องอื่นอาจจะไม่เซ็กซี่เท่ามีเราไม่มีเทา แต่ถ้ามีเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจที่สดใส มีอนาคตที่รองรับทุกคนและทุกช่วงวัย ซึ่งผลตอบรับออกมาค่อนข้างดี โดยเฉพาะมีเราไม่มีเทา นั่นหมายความว่าประชาชน สนใจให้ความสำคัญ กับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการฟอกเงิน และทุนเทา ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคประชาชนเอาจริงมาตลอดอยู่แล้ว และมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหานี้ แต่จะทำได้ดีทำได้จริงก็ต่อเมื่อเราเป็นรัฐบาลพรรคเดียว ก็สอดคล้องกับเป้าหมาย 250 เสียงที่ได้ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้
นางสาวศิริกัญญา ยังกล่าวขอบคุณผลโหวตประชาชนชาวอีสานของนิด้าโพล ที่สนับสนุนแคนดิเดตของพรรคประชาชนเป็นอันดับ 3 และยังคงเลือกพรรคประชาชนเป็นอับ 1 โดยพรรคจะใช้ผลโหวตนี้เป็นกำลังใจและนำไปปรับปรุง กระบวนการทำงานภายในพรรค เพื่อให้โดนใจประชาชนมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่มีคนวิเคราะห์ และโยงไปถึงการตรวจสอบของพรรคประชาชนที่พุ่งเป้าเพียงพรรคร่วมรัฐบาล แต่ไม่พุ่งเป้าไปยังพรรคภูมิใจไทย นางสาวศิริกัญญา ระบุว่า จริง ๆ พรรคประชาชนกระทุ้งไปที่นายอนุทินตลอดในฐานะนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นคนแรกที่ต้องลุกมาสอบสวนในเรื่องนี้ พรรคประชาชนยังเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาทุนเทาเพราะไม่มีใครเหมาะสมไปมากกว่านายอนุทิน ซึ่งไม่มีความเกี่ยวโยงเชื่อมไปถึงนายกรัฐมนตรี แต่พรรคประชาชนยังตรวจสอบอย่างเข้มข้นตลอดเวลา
แน่นอนว่า ผลสำรวจความนิยมดังกล่าวในภาคอีสาน ถือว่านาทีนี้พรรคที่โดดเด่นมากที่สุดก็คงเป็นพรรคภูมิใจไทย แต่จากผลโพลดังกล่าว ยังกลายเป็นว่า เป็นพรรคประชาชนที่ยังนำหน้าพรรคภูมิใจไทย แม้ว่าตัวนายกรัฐมนตรีนั้น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรค จะกระแสลดลงจนตามหลัง นายอนุทิน ไปแล้วก็ตาม
แต่ที่น่าตกใจก็คือ เวลานี้ กลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทย ของนายทักษิณ ชินวัตร ที่เคยถือว่า ภาคอีสานเป็นฐานเสียงหลัก “ส่งใคร” ลงไปก็แทบจะแบเบอร์ชนะเลือกตั้งมาตลอด เวลานี้ ความนิยมลดฮวบจนแทบไม่น่าเชื่อว่า และแม้ว่าผลสำรวจอาจจะทำก่อนที่พรรคเพื่อไทย จะได้หัวหน้าใหม่ คือ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ และ ได้ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่แล้วก็ตาม แต่ในอนาคตอันใกล้ ก็ต้องบอกว่า พรรคเพื่อไทย ก็ยังอาการหนักอยู่ดี
เพราะอย่างที่รับรู้กันก็คือว่า พรรคเพื่อไทยเป็นของครอบครัว “ชินวัตร” เท่านั้น ชาวบ้านเลือกเพราะนิยม รัก นายทักษิณ ชินวัตร เป็นหลัก หากผิดหวังหรือไม่รัก ก็จะไม่เลือก ดังนั้น หากยังรักต่อไปก็ต้องเลือกพรรคนี้ต่อไปเท่านั้นเอง ส่วนพวกที่ผิดหวัง ก็จะถอยออกไปเลย คงไม่มีทางกลับมาอีกครั้งด้วยเหตุผลที่พรรคนี้มีการปรับโครงสร้างใหม่ หรือเปลี่ยนหัวหน้าพรรคคนใหม่แน่นอน
ดังนั้น หากให้สรุปสถานการณ์เวลานี้ ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสาน หรือโยงไปถึงภาคอื่นก็ต้องบอกว่า แม้นายอนุทิน ชาญวีรกูล และพรรคภูมิใจไทย จะมีความเด่นมากที่สุด เพื่อเทียบกับพรรคอื่น ทั้งจากการที่ได้เป็นรัฐบาล และยังกลายเป็นจุดเปรียบเทียบกันกับรัฐบาลก่อนหน้าคือ พรรคเพื่อไทย ที่มีนส.แพทองธาร ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีที่มองว่า “ด้อยความสามารถ” อย่างมาก แต่ถึงอย่างไร ก็ยังไม่มีความเด่นแบบ “ยังไม่ถึงขั้น” ทำให้กลายเป็นว่า ทั้งสามพรรคพื้น ภูมิใจไทย พรรคประชาชน และเพื่อไทย กำลังอยู่ในจุดที่ไล่เรียงกันมา แต่ที่น่าตกใจก็คือ พรรคเพื่อไทย ที่ในภาคอีสานและทั่วประเทศถึงขั้น “ทรุดฮวบ” เลยทีเดียว !!