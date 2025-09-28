นิด้าโพลชี้ทั้งคนทั้งพรรคยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อนุทินพุ่ง-ณัฐพงษ์วูบ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ชี้ทั้งคนและพรรคยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ คะแนนนิยมพรรคประชาชนและหัวหน้าพรรคลดลง รวมทั้งพรรคเพื่อไทย และพรรครวมไทยสร้างชาติก็ลดลง ส่วนอนุทินและพรรคภูมิใจไทยเพิ่มขึ้น
วันนี้ (28 ก.ย.) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจ เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 3/2568” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน 2568 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคะแนนนิยมทางการเมือง
จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 27.28 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ โดยครั้งที่ 1/2568 ร้อยละ 23.70 ครั้งที่ 2/2568 ร้อยละ 19.88
อันดับ 2 ร้อยละ 22.80 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) โดยครั้งที่ 1/2568 ร้อยละ 25.80 ครั้งที่ 2/2568 ร้อยละ 31.48%
อันดับ 3 ร้อยละ 20.44 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) โดยครั้งที่ 1/2568 ร้อยละ 2.85 ครั้งที่ 2/2568 ร้อยละ 9.64
อันดับ 4 ร้อยละ 7.16 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) โดยครั้งที่ 1/2568 ร้อยละ 3.90 ครั้งที่ 2/2568 ร้อยละ 6.12
อันดับ 5 ร้อยละ 6.76 ระบุว่าเป็น นายชัยเกษม นิติสิริ (พรรคเพื่อไทย) โดยครั้งที่ 1/2568 ไม่มี ครั้งที่ 2/2568 ร้อยละ 0.20
อันดับ 6 ร้อยละ 6.00 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อันดับ 7 ร้อยละ 2.72 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 8 ร้อยละ 1.76 ระบุว่าเป็น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 9 ร้อยละ 1.24 ระบุว่าเป็น นายวราวุธ ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) อันดับ 10 ร้อยละ 1.04 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และร้อยละ 2.80 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง (พรรคประชาชาติ) ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (พรรคกล้าธรรม) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนา) นายชวน หลีกภัย (พรรคประชาธิปัตย์) พลตำรวจเอกเสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ และพลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ)
ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนจะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 33.08 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน โดยครั้งที่ 1/2568 ร้อยละ 37.10 ครั้งที่ 2/2568 ร้อยละ 46.08
อันดับ 2 ร้อยละ 21.64 ระบุว่า ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้ โดยครั้งที่ 1/2568 ร้อยละ 13.75 ครั้งที่ 2/2568 ร้อยละ 7.72
อันดับ 3 ร้อยละ 13.96 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย โดยครั้งที่ 1/2568 ร้อยละ 28.05 ครั้งที่ 2/2568 ร้อยละ 11.52
อันดับ 4 ร้อยละ 13.24 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย โดยครั้งที่ 1/2568 ร้อยละ 3.35 ครั้งที่ 2/2568 ร้อยละ 9.76
อันดับ 5 ร้อยละ 6.12 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ โดยครั้งที่ 1/2568 ร้อยละ 8.75 ครั้งที่ 2/2568 ร้อยละ 13.24
อันดับ 6 ร้อยละ 5.52 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อับดับ 7 ร้อยละ 2.92 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อับดับ 8 ร้อยละ 1.72 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ และร้อยละ 1.80 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคประชาชาติ พรรคกล้าธรรม พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยภักดี พรรคชาติพัฒนา และพรรคเพื่อไทยรวมพลัง