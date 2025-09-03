เช็กเลย! พรรคไหนพร้อมหากยุบสภาเลือกตั้งวันนี้ เปิดตัวเลขสาขา-ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด

เปิดตัวเลขสาขา-ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ปชป.มีครบ 77 จว.พร้อมทำไพรมารีโหวตคัดสรรส่งผู้สมัครได้ครบ 400 เขต กธ.ตามมาติดๆ 75 จว.แถมโตเร็วสมาชิกมากอันดับหนึ่ง ส่วน ภท.ขาด 2 จว.ขณะที่ พท.ยังแค่ 40 จว. ปชน.30 จว.
วันนี้(3ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีกระแสข่าวอาจจะมีการยุบสภาเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ และจะนำไปสู่การจัดการเลือกตั้งภายใน 45-60 วันนั้นตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2561 ได้กำหนดขั้นตอนของพรรคการเมืองที่ต้องจัดทำไพรมารีโหวตเพื่อส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งไว้ในมาตรามาตรา 49 และมาตรา 50 โดยกลไกสำคัญของการทำไพรมารีโหวตคือสาขาพรรค หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด ซึ่งจะมีหน้าที่ในการสรรหาสมาชิกและสรรหาผู้สมัครลงรับเลือกตั้งทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลพรรคการเมืองที่ยังดำเนินการอยู่ ณวันที่ 3 ก.ย. 68 จากแอพพลิเคชั่น สมาร์ทโหวต ของสำนักงาน กกต.พบว่ามีทั้งสิ้น 76 พรรคการเมือง
โดยพรรคการเมืองหลักที่มีเสียงในสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้ พบว่ามีเพียง 1 พรรคการเมืองที่มีสาขาและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดรวมครบ77 จังหวัดสามารถส่งผู้สมัคร สส. 400 เขตเลือกตั้งได้ ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ มีสมาชิก 61,831 คน มีสาขาพรรค 23 แห่งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 57 คน รวมส่งผู้สมัครได้ใน 77 จังหวัด
ตามมาด้วย พรรคกล้าธรรม มีสมาชิก 149,379คน มีสาขาพรรค 7 แห่ง มีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 68 คน
รวมส่งผู้สมัครได้ใน 75 จังหวัด
พรรคภูมิใจไทยมีสมาชิก 60,167 คน มีสาขาพรรค 4 แห่ง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 70 คน รวมส่งผู้สมัครได้ใน 74 จังหวัด
ขณะที่ พรรคเพื่อไทยมีสมาชิก 37,431 คน สาขาพรรค 10 แห่ง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 30 คน รวมส่งผู้สมัครได้ใน 40 จังหวัด
พรรคชาติพัฒนามีสมาชิก 14,335 คน มีสาขาพรรค 4 แห่ง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 4 คน รวมส่งผู้สมัครได้ใน 8 จังหวัด
พรรคชาติไทยพัฒนา มีสมาชิก 11,248 คน มีสาขาพรรค 4 แห่ง มีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 8 คน รวมส่งผู้สมัครได้ใน 12จังหวัด
พรรคประชาชน มีสมาชิก 104,763 คน มีสาขาพรรค 3 แห่ง ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 27 คน รวมส่งผู้สมัครได้ใน 30 จังหวัด
พรรคประชาชาติ มีสมาชิก 27,580 คน มีสาขาพรรค 9 แห่ง มีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 3 คน รวมส่งผู้สมัครได้ใน 12 จังหวัด
พรรคเสรีรวมไทยมีสมาชิก 51,212 คน มีสาขาพรรค 4 แห่ง มีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 33 คน รวมส่งผู้สมัครได้ใน 37จังหวัด
พรรคพลังประชารัฐมีสมาชิก 65,111 คน มีสาขาพรรค 4 แห่ง และมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 34 คน รวมส่งผู้สมัครได้ใน 38 จังหวัด
พรรคไทยสร้างไทย มีสมาชิก 37,771 คน มีสาขาพรรค 5 แห่ง มีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 9 คน รวมส่งผู้สมัครได้ใน 14 จังหวัด
พรรครวมไทยสร้างชาติมีสมาชิก 41,824 คน มีสาขาพรรค 17 แห่ง และมีตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 43 คน รวมส่งผู้สมัครได้ใน 60 จังหวัด
อย่างไรก็ตาม เหตุที่ส่วนใหญ่พรรคการเมืองมีจำนวนสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดลดลงจากการเลือกตั้งปี 2566 เนื่องจาก หลังเสร็จสิ้นการเลือกตั้งพรรคการเมืองได้มีการยุบเลิกสาขาพรรค และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดไปจำนวนมาก เพราะการคงไว้มีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายค่อนข้างยุ่งยาก และทำให้พรรคมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งที่ผ่านมาไม่มีสถานการณ์ที่ส่อว่าจะเกิดการยุบสภา จึงทำให้หลายพรรคการเมืองยังไม่ได้มีการตั้งสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดเพิ่มเติม