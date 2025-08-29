พปชร.ประชุมใหญ่สามัญปี 68 “บิ๊กป้อม” หัวหน้า “สันติ” คัมแบ๊กเลขาฯ

พปชร.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 “บิ๊กป้อม” นั่งหัวหน้าตามเดิม “สันติ พรอ้มพัฒน์” กลับมาเป็นเลขาฯ พรรค
เมื่อวันที่ 29 ส.ค.68 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า เมื่อเวลา10.30น. พรรคพลังประชารัฐ ได้มีการ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 2 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมมีสาระสำคัญ ดังนี้ คือ
1. การแก้ไขข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ. 2561 โดยยกเลิกข้อความข้อ 4(1) ในเรื่องเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ของพรรค และใช้เครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ของพรรค ในรูปแบบใหม่ ที่มีคำว่า “พรรค” อยู่บนกึ่งกลางด้านในของเครื่องหมายของพรรคการเมืองเหนือตัวอักษรคำว่า“ พลังประชารัฐ” โดยมีคำว่า“พลัง” สีเขียว คำว่า“ประชา” สีน้ำเงิน และคำว่า“รัฐ ” สีแดง อยู่ในวงล้อพลวัต ที่มีสามแถบสี เป็นสีแดง สีน้ำเงิน สีเขียว บนพื้นสีขาวโดยบุญไปทางซ้าย แทน
2. เลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติม ผลการประชุมและลงมติ ดังนี้นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นรองหัวหน้าพรรค คนที่ 1 นายสันติ พร้อมพัฒน์ เป็นเลขาธิการพรรค มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคเพิ่มเติมอีก 5 คน ได้แก่ นายภัครธรณ์ เทียนไชย พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ นายบุรินทร์ สุขพิศาล พล.ท.กิตติพนธ์ สมจิต พล.ต.ยศวัจน์ นิมิตรภานนท์
โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า นอกจากนี้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ สรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. เพิ่มเติม ได้แก่ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ในส่วน กรรมการบริหารพรรค หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองจังหวัดปัตตานี และ ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดสระแก้ว
โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ก่อนปิดประชุม พล.อ.ประวิตร หัวหน้าพรรค ได้กล่าวยืนยันเจตนารมย์ ของพรรคพลังประชารัฐ ว่าเป็นพรรค อนุรักษ์นิยมทันสมัย ที่ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นหลักในการดำเนินการ และยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติและ ประชาชนเหลืออื่นใด และยังยึดแนวทางการยกเลิก MOU 2543 2544 ที่ทำให้การเจรจาระหว่างประเทศไทยและกัมพูชามีปัญหา และมีความเสี่ยงต่อ การสูญเสียดินแดนทั้งทางบกและทางทะเล ต่อไป