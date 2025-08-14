กธ.นำโด่งสมาชิกพุ่งทะลุ 1.34 แสน โฆษกซึ้งปชช.ทั่วไทยไว้ใจ ลั่นไม่ทำให้ผิดหวังพลิกชีวิตเกษตรกร

“กล้าธรรม” นำโด่งสมาชิกพุ่งทะลุ 1.34 แสน “โฆษกพรรค” ซึ้งใจ ปชช.ทั่วประเทศมอบความไว้ใจ ลั่น ไม่ทำให้ผิดหวัง เดินหน้าพลิกชีวิตเกษตรกรไทย
เมื่อวันที่ (14 ส.ค.) เวลา 14.40 น.นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ส.ส.ชัยภูมิ และโฆษกพรรคกล้าธรรม (กธ.) เปิดเผยว่า ตามข้อมูลจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง โดยอ้างอิงสำนักกิจการพรรคการเมือง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ณ เดือนกรกฎาคม 2568 พรรคกล้าธรรมมีจำนวนสมาชิกพรรคมากที่สุดในประเทศ รวมทั้งสิ้น 134,268 ราย มีสาขาพรรคการเมือง 7 สาขา และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 65 ราย ซึ่งจำนวนสมาชิกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายอัครแสนคีรี ระบุต่อว่า สมาชิกพรรคกล้าธรรมกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในเขตเมืองและชนบท ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่สำคัญของทุกภาค สะท้อนถึงความนิยมและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อพรรคอย่างชัดเจน ปัจจัยสำคัญมาจากการทำงานเชิงรุกของคณะกรรมการบริหารพรรคและ สส.ของพรรค ที่ลงพื้นที่พบปะ พูดคุย รับฟังปัญหาของประชาชนและเกษตรกรอย่างใกล้ชิด พร้อมสื่อสารนโยบายที่มุ่งแก้ไขปัญหาปากท้อง และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย
“พรรคมีจุดยืนชัดเจนในการทำงานการเมืองอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ ตามแนวทางที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม ย้ำมาโดยตลอดว่า พวกเราต้องกล้าคิด กล้าทำ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชน ซึ่งพรรคพร้อมเดินหน้าขยายฐานสมาชิกให้เข้มแข็งขึ้น โดยไม่เน้นเพียงจำนวน แต่ต้องคำนึงถึงคุณภาพด้วย” นายอัครแสนคีรี กล่าว
โฆษกพรรคกล้าธรรม ยังได้กล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่มอบไว้วางใจกับพรรค โดยยืนยันว่า กล้าธรรมจะทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน และสร้างการเมืองที่โปร่งใส ยั่งยืน และตอบสนองต่อความต้องการของคนไทยอย่างแท้จริง