สภาขยับเลื่อนไปตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาMOU43-44 สัปดาห์หน้า ขอสรรหาตัวบุคคลก่อน

สภาฯเคาะขยับเลื่อนไปตั้ง ’กมธ.วิสามัญศึกษายกเลิกเอ็มโอยู43-44‘ สัปดาห์หน้า ขอไปสรรหาตัวบุคคลก่อน
วันนี้ (28ส.ค.2568) ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติที่เกี่ยวกับเอ็มโอยู43และ44 จำนวน5ญัตติ โดยมีมติให้เป็นการประชุมลับ ซึ่งภายหลังจากที่ที่ประชุมได้อนุโลมให้ผู้เสนอญัตติทั้ง5ญัตติ ชี้แจงในหลักการและเหตุผลของการเสนอญัตติ และเมื่อถึงตอนอภิปรายของสมาชิกจะให้เป็นการประชุมลับ
จากนั้นในเวลา17.43น. ภายหลังการประชุมลับมาประมาณ2ชั่วโมง ได้กลับมาเปิดการประชุมอีกครั้ง โดยนายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม แจ้งผลการประชุมลับว่า จากญัตติในลักษณะดังกล่าวที่มีผู้เสนอขอให้คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญเพื่อศึกษา รวมถึงขอให้ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณาดำเนินการ แต่จากการฟังการอภิปรายของสมาชิกส่วนใหญ่ และรับการประสานงานจากตัวแทนวิปทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกันว่า จะต้องมีการตั้งกมธ.วิสามัญ
ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้มีการตั้งกมธ.ฯวิสามัญเพื่อศึกษาเรื่องดังกล่าว แต่ให้เลื่อนการตั้งกมธ.วิสามัญไปเป็นการประชุมสัปดาห์หน้า เนื่องจากตัวแทนพรรคการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ขอระยะเวลาในการสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งในกมธ.วิสามัญ