"ไชยา" ปิดประชุมสภาหนีญัตติด่วนMOU43-44 วิปรัฐยังงงไม่ได้ส่งสัญญาณ เจ้าตัวอ้างข้อตกลงวิป 2 ฝ่าย

รองปธ.สภาฯ ชิงสั่งปิดประชุมสภาฯชิ่งหนีญัตติด่วน ‘เอ็มโอยู43-44’ แม้แต่ “วิสุทธิ์” รับยังงงอยู่ ยันไม่ได้ส่งสัญญาณให้ปิดประชุม คาดอาจสื่อสารคลาดเคลื่อน ขณะที่เจ้าตัวอ้างเป็นข้อตกลงวิป 2 ฝ่ายขอปิดประชุมเอง
วันนี้ (21ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่1 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ภายหลังจากการพิจารณากระทู้ถามสด และกระทู้ถามทั่วไป เสร็จสิ้นแล้ว จึงเข้าสู่วาระพิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2567 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วาระต่อไปจะต้องเป็นการพิจารณาญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาพิจารณาบันทึกข้อตกลงเอ็มโอยู 43 และ44 ของนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทยตามข้อตกลงของวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านโดยจะมีการประชุมลับ แต่ปรากฏว่า ภายหลังที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เสร็จนายไชยา ได้กล่าวว่า ใช้เวลาการประชุมมาพอสมควรแล้ว และสั่งปิดประชุมทันที่ในเวลา 14.54 น.
ทั้งนี้นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล ยอมรับว่าตนยังงงๆอยู่ว่าเหตุใดนายไชยาสั่งปิดประชุม ตนกินข้าวเสร็จ กำลังเดินเข้าห้องประชุม ทั้งที่วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่า หลังเสร็จสิ้นวาระรับทราบรายงานการประชุม จะประชุมลับพิจารณาญัตติด่วนเรื่องเอ็มโอยู43 และ 44 ยังไม่รู้เพราะเหตุใดจึงสั่งปิดประชุม
“ยืนยันว่าผมไม่ได้ส่งสัญญาณให้ปิดประชุม และองค์ประชุมก็ไม่ได้มีปัญหา เรื่องนี้อาจเป็นการคาดเคลื่อนเรื่องการสื่อสาร ไม่ได้มีเจตนาเป็นอื่น เพราะเรื่องนี้ตกลงกันแล้วว่าจะให้มีการอภิปราย แต่ไม่ต้องตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการสามัญรับไปดำเนินการ” นายวิสุทธิ์ กล่าว
ขณะที่นายไชยา กล่าวว่า สาเหตุที่สั่งปิดประชุมเพราะได้รับการประสานงานจากวิปรัฐบาลว่า ได้หารือกับวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วว่า หากหมดวาระการรับทราบการประชุมแล้ว ให้ปิดประชุม ตนก็ดำเนินการตามที่แจ้งมา
ผู้สี่อข่าวถามว่า วิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านบอกว่า ไม่ทราบเรื่องการสั่งปิดประชุม เพราะตกลงกันแล้วว่า จะพิจารณากันต่อเรื่อง เอ็มโอยู43และ44 นายไชยายืนยันว่า ตนได้รับการประสานมาแบบนี้ เพราะวิป 2ฝ่ายได้พูดคุยกันเรียบร้อยแล้ว และเมื่อวันที่ 20ส.ค. เราก็ประชุมกันมาหนักหนาพอสมควรแล้ว ยืนยันว่า ไม่มีใครส่งสัญญาณมาให้ปิดประชุม แต่ดำเนินการตามข้อตกลงของวิป 2ฝ่าย