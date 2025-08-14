"วิสุทธิ์" ยืนยันโหวตงบฯ 69 วาระ 3 พรุ่งนี้ 4 ทุ่ม มองบรรยากาศอภิปราย 2 วัน ฝ่ายค้านร่วมมือดี ไม่ห่วงเรื่ององค์ประชุม ลั่นต้องพิจารณางบประมาณผ่านให้ได้ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ
วันที่ 14 ส.ค.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวยืนยันว่า การโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569 วาระ 3 ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือวันพรุ่งนี้ เวลา 22.00 น. แม้จะเหลือการพิจารณาในวาระ 2 อีกหลายมาตรา แต่เชื่อว่า ระยะเวลาที่เหลือจะสามารถพิจารณาได้ทันตามกรอบเวลา โดยวันนี้ที่ล่าช้า เพราะบางมาตราที่เป็นกระทรวงใหญ่ มีผู้อภิปรายจำนวนมาก และเป้าหมายวันนี้คือมาตราที่ 24 แต่หากได้ 23 ก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็น ไม่จำเป็นต้องไปประชุมต่อถึงวันเสาร์
ส่วนบรรยากาศการประชุม 2 วันที่ผ่านมา นายวิสุทธิ์ มองว่า เรียบร้อยดี ได้รับความร่วมมือจากพรรคประชาชนและฝ่ายค้านเป็นอย่างดี มีการลดเวลาอภิปรายจาก 7 นาทีเป็น 5 นาที ถือว่าเป็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ เป็นแนวทางการทำงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไม่มีอะไรเป็นปัญหาหรืออุปสรรคเลย ไม่มีการประท้วง อย่างไรก็ต้องพิจารณางบประมาณผ่านให้ได้ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ต้องนำไปบริหารบ้านเมือง คนที่เป็นนักการเมือง จึงให้ความร่วมมือเต็มที่
เมื่อถามว่าบางช่วงมีปะทะคารมกันบ้างระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เป็นธรรมดาในสภา เงียบเกินไปอาจจะง่วงนอน มีประธานนิดหน่อยเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้น
เมื่อถามย้ำว่าเป็นห่วงเรื่ององค์ประชุมหรือไม่ เพราะเสียงเกินมาไม่มาก นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า มานั่งประชุมกันตั้งแต่ 9.00 น. จนถึงเวลา 4-5 ทุ่ม บางคนอาจจะไปเข้าห้องน้ำบ้าง ไปทานกาแฟบ้าง อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียกนิดนึง บางคนออกไปหาข้าวต้มทาน แต่ก็ตามมาครบเหมือนเดิม ก่อนที่จะหันไปหานายดนุพร ปุณณกันต์ และกล่าวว่า "ท่านโฆษกมาคุมเอง พร้อมไม่ต้องกลัว"
เมื่อถามว่าหลังจากที่นายอดิศร เพียงเกษ สส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกมา ระบุว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาฝ่ายค้านจนทำให้ล่าสุดฝ่ายค้านไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมให้ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่เป็นไรก็เป็นหน้าที่ คุยกันอยู่แล้ว กับประธานวิปฝ่ายค้าน เป็นธรรมดาอาจจะมีการปะทะกันบ้างเป็นสีสัน อย่างไรก็ทำงานร่วมกันได้
เมื่อถามว่าวันพรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรี จะเดินทาง มาร่วมเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกหรือไม่ นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่นายกรัฐมนตรี ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงอะไร ส่วนมากมาให้กำลังใจในการทำหน้าที่ ให้ สส.ได้บอกเล่าเรื่องราวปัญหาต่างๆ มีหลายเรื่องที่เป็นห่วง เช่นเรื่องพืชผลทางการเกษตร ก็บอกให้ทีมไปทำมาให้เต็มที่ จะได้แก้ปัญหา