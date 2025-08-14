xs
"วิสุทธิ์" ยัน​โหวตงบฯ 69 วาระสาม 4 ทุ่มพรุ่งนี้ ไม่ห่วงองค์ประชุม​ ลั่นต้องผ่านให้ได้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"วิสุทธิ์" ยืนยัน​โหวตงบฯ 69 วาระ 3 พรุ่งนี้ 4 ทุ่ม​ มองบรรยากาศอภิปราย 2 วัน ฝ่ายค้านร่วมมือดี ไม่ห่วงเรื่ององค์ประชุม​ ลั่น​ต้องพิจารณางบประมาณผ่านให้ได้ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ

วันที่ 14 ส.ค.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานวิปรัฐบาล​ กล่าวยืนยันว่า​ การโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2569​ วาระ​ 3 ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมคือวันพรุ่งนี้​ เวลา​ 22.00 น.​ แม้จะเหลือการพิจารณาในวาระ 2​ อีกหลายมาตรา​ แต่เชื่อว่า​ ระยะเวลาที่เหลือจะสามารถพิจารณาได้ทันตามกรอบเวลา​ โดยวันนี้ที่ล่าช้า​ เพราะบางมาตราที่เป็นกระทรวงใหญ่​ มีผู้อภิปรายจำนวนมาก​ และเป้าหมายวันนี้คือมาตราที่ 24​ แต่หากได้​ 23 ก็ไม่เป็นไรไม่จำเป็น​ ไม่จำเป็นต้องไปประชุมต่อถึงวันเสาร์​

ส่วนบรรยากาศการประชุม 2 วันที่ผ่านมา นายวิสุทธิ์​ มองว่า​ เรียบร้อยดี ได้รับความร่วมมือจากพรรคประชาชนและฝ่ายค้านเป็นอย่างดี​ มีการลดเวลาอภิปรายจาก 7 นาทีเป็น 5 นาที​ ถือว่าเป็นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์​ เป็นแนวทางการทำงานที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ไม่มีอะไรเป็นปัญหาหรืออุปสรรคเลย ไม่มีการประท้วง​ อย่างไรก็ต้องพิจารณางบประมาณผ่านให้ได้ เพราะเป็นเรื่องสำคัญ ต้องนำไปบริหารบ้านเมือง​ คนที่เป็นนักการเมือง​ จึงให้ความร่วมมือเต็มที่​

เมื่อถามว่าบางช่วงมีปะทะคารมกันบ้างระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาล​ นายวิสุทธิ์​ กล่าวว่า​ เป็นธรรมดาในสภา​ เงียบเกินไปอาจจะง่วงนอน มีประธานนิดหน่อยเป็นเรื่องเล็กน้อย​ ไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้น

เมื่อถามย้ำว่าเป็นห่วงเรื่ององค์ประชุมหรือไม่ เพราะเสียงเกินมาไม่มาก นายวิสุทธิ์​ กล่าวว่า​ มานั่งประชุมกันตั้งแต่ 9.00 น.​ จนถึงเวลา 4-5 ทุ่ม บางคนอาจจะไปเข้าห้องน้ำบ้าง​ ไปทานกาแฟบ้าง​ อาจจะต้องใช้เวลาในการเรียกนิดนึง บางคนออกไปหาข้าวต้มทาน​ แต่ก็ตามมาครบเหมือนเดิม​ ก่อนที่จะหันไปหานายดนุพร ปุณณกันต์ และกล่าวว่า​ "ท่านโฆษกมาคุมเอง​ พร้อมไม่ต้องกลัว"

เมื่อ​ถามว่าหลังจากที่นายอดิศร​ เพียงเกษ​ สส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยออกมา​ ระบุว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาฝ่ายค้านจนทำให้ล่าสุดฝ่ายค้านไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมให้​ นายวิสุทธิ์​ กล่าวว่า​ ไม่เป็นไรก็เป็นหน้าที่ คุยกันอยู่แล้ว​ กับประธานวิปฝ่ายค้าน​ เป็นธรรมดาอาจจะมีการปะทะกันบ้างเป็นสีสัน​ อย่างไรก็ทำงานร่วมกันได้​

เมื่อถามว่าวันพรุ่งนี้​ นายกรัฐมนตรี​ จะเดินทาง มาร่วมเกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกหรือไม่​ นายวิสุทธิ์​ กล่าวว่า​ ไม่ทราบ​ แต่นายกรัฐมนตรี​ ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงอะไร​ ส่วนมากมาให้กำลังใจในการทำหน้าที่ ให้​ สส.ได้บอกเล่าเรื่องราวปัญหาต่างๆ​ มีหลายเรื่องที่เป็นห่วง​ เช่นเรื่องพืชผลทางการเกษตร​ ก็บอกให้ทีมไปทำมาให้เต็มที่​ จะได้แก้ปัญหา

