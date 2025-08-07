วิปรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ตกลงนัดประชุมสภาฯ ถกงบฯ รายจ่ายปี 69 13-15 ส.ค.นี้

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานงานในสภาผู้แทนราษฎร (วิป) ฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาล ที่มี นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานการประชุม มีนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะตัวแทนคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปรัฐบาล นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ในประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน), เพื่อพิจารณาการจัดสรรเวลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในวันที่ 13-15 สิงหาคมนี้ โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง
จากนั้น นายปกรณ์วุฒิ เปิดเผยเบื้องต้นที่มีการตกลงกันว่า จะมีการประชุมในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2568 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-23.30 น. และพิจารณาไปทีละมาตรา แต่ทั้งนี้ ต้องดูหน้างานอีกครั้งว่า ในวันที่ 13-14 สิงหาคม จะพิจารณาได้ถึงมาตราใดบ้าง ซึ่งหากพิจารณาไปได้ไม่เยอะ อาจจะมีการพูดคุยกันอีกครั้ง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2568
จากนั้น นายปกรณ์วุฒิ เปิดเผยเบื้องต้นที่มีการตกลงกันว่า จะมีการประชุมในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2568 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-23.30 น. และพิจารณาไปทีละมาตรา แต่ทั้งนี้ ต้องดูหน้างานอีกครั้งว่า ในวันที่ 13-14 สิงหาคม จะพิจารณาได้ถึงมาตราใดบ้าง ซึ่งหากพิจารณาไปได้ไม่เยอะ อาจจะมีการพูดคุยกันอีกครั้ง ในวันที่ 15 สิงหาคม 2568