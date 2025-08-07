หน้าแหก! สส.เพื่อไทยชงเลื่อนญัตติเลือกรอง ปธ.สภา แต่องค์ประชุมไม่ครบ ฝ่ายค้านสอนมวยถ้าไม่พร้อมอย่าหาทำ

ฝ่ายค้านสอนมวยวิปรัฐบาล อย่าริเสนอญัตติเลื่อนวาระ หากองค์ประชุมไม่พร้อม หลัง “วัชระพล” ชงเลื่อนญัตติ เลือกรอง ปธ.สภาฯ แต่องค์ประชุมไม่พอ จำต้องถอนญัตติออกไปก่อน
วันที่ 7 ส.ค.ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภา เป็นประธานการประชุม หลังจากการหารือของ สส. ได้เข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระ
นายวัชระพล ขาวขำ สส.อุดรธานี พรรคเพื่อไทย ฐานะวิปรัฐบาล เสนอญัตติให้เปลี่ยนแปลงระเบียบวาระ โดยให้เลื่อนการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภา คนที่หนึ่ง ที่ว่างลงหลังจากที่ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พ้นจากตำแหน่งขึ้นมาพิจารณาก่อนการถามกระทู้สด แต่ สส.พรรคฝ่ายค้าน แสดงความเห็นคัดค้าน เนื่องจากมองว่าควรเลือกหลังจากกระทู้ถามสด จึงต้องมีการลงมติตัดสิน
ปรากฏว่า ต้องใช้เวลารอองค์ประชุมนานร่วม 20 นาที เนื่องจาก สส.พรรคฝ่ายค้าน ยืนยันว่า จะไม่ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุม ส่วน สส.ฝ่ายรัฐบาลก็เข้าประชุมบางตา ขณะที่ นายวันมูหะมัดนอร์ ได้ขอให้ช่วยตาม สส. เข้ามาแสดงตน เพราะหากองค์ประชุมไม่ถึงกึ่งหนึ่งต้องเลิกประชุม ซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดาย
ทำให้ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวว่า หากที่ประชุมต้องพักการประชุมต้องตั้งคำถามว่า จะเสนอเลื่อนวาระทำไมหากไม่พร้อม ขณะนี้ประชาชนมองว่าสภาจะล่มหรือไม่ ตนขอให้ประธานให้สัญญาณเรียกเข้าห้องประชุมซ้ำๆ เพื่อให้คนที่ขับรถอยู่สายเอเซียรีบขับรถมา หรือไม่เช่นนั้นขอให้ฝ่ายรัฐบาลถอนญัตติดังกล่าว และให้เลือกรองประธานสภา หลังจากการถามกระทู้สด
ขณะที่ นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ฐานะประธานวิปรัฐบาล ลุกขึ้นเห็นด้วยและว่า ขณะนี้มีรัฐมนตรีเปิดงานสำคัญระดับชาติอยู่ที่อิมแพคเมืองทองธานี และมี สส.หลายคนอยู่ระหว่างการติดตาม ขณะเดียวกัน สส.ของพรรคเพื่อไทยป่วย ได้แจ้งให้รีบถอดสายน้ำเกลือและเดินทางมาประชุม หากเป็นไปได้และเพื่อความเรียบร้อย ขอให้ฝั่งของตนถอนญัตติที่เสนอและให้ดำเนินการตามวาระและไปเลือกหลังจากถามกระทู้สดแล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะตาม สส.มาพร้อมได้ ทำให้นายวัชระพล ลุกขึ้นมาขอถอนญัตติที่เสนอให้เปลี่ยนระเบียบวาระ จากนั้นที่ประชุมได้เดินหน้าเข้าสู่วาระกระทู้ถามสด