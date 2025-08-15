“อุ๊ ช่อผกา” นำทีม “ตูมตาม - บิ๊นท์” พูดคุยในงาน EXCLUSIVE INTERVIEW ซีรีส์ “ความลับใต้เสื้อกาวน์”

เปิดวอร์ดเปิดใจ เปิดมิติใหม่แห่งวงการบันเทิงโดย “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ร่วมกับ “แพทยสภา” ผลิตละครซีรีส์ทางการแพทย์ครั้งแรก ออกอากาศทางช่อง ONE 31โดยมีสื่อมวลชนมาร่วมทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกับโปรเจกต์ “ใต้เสื้อกาวน์ จะว้าวขนาดไหน?” ใครเป็นใครในซีรี่ส์ “ความลับใต้เสื้อกาวน์”
โดย “อุ๊ ช่อผกา วิริยานนท์” โปรดิวเซอร์ใหญ่นำทีมนักแสดงพูดคุยถึงที่มาที่ไปของซีรีส์น้ำดีที่ให้ทั้งสาระ ความรู้ และความบันเทิงที่มีอยู่ใน “ความลับใต้เสื้อกาวน์” มีสื่อมวลชนมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น พร้อมเหล่านักแสดงนำมาร่วมงานครบครัน ทั้ง ตูมตาม-ยุทธนา เปื้องกลาง, นางเอกคนสวย บิ๊นท์-สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ , ปลื้ม-ธยศทรณ์ ไวยฉัยยา, ก้าวหน้า-กิตติภัทร แก้วเจริญ, กานต์-ธนกฤต อัศวเรขา , และ นพ.ภาสกร วันชัยจิรบุญ โปรดิวเซอร์
ซีรีส์ “ความลับใต้เสื้อกาวน์” นับเป็นครั้งแรกของแพทยสภาที่ลุกขึ้นมาเป็นผู้จัด โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อฯ โปรเจคนี้เป็นโอกาสให้วงการแพทย์ ได้เข้าใจโอกาสและข้อจำกัดในการผลิตละครซีรีส์ทางการแพทย์ของไทย เพื่อที่จะขอเป็นอีกหนึ่งหน่วยในการร่วมยกระดับมาตรฐานการผลิตละครซีรีส์ทางการแพทย์ต่อไป ส่วนตัวได้เคยช่วยงานในวงการแพทย์มาหลายโปรเจค จึงได้รับโอกาสจากแพทยสภาให้มาร่วมควบคุมการผลิตละครซีรีส์ชุดนี้
โดยละครซีรีส์ชุดนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ตอน ความยาวตอนละ 30 นาที กำกับการแสดงโดย “คุณศุภฌา ครุฑนาค” และผลิตโดยบริษัท มาสเตอร์วัน วีดีโอ โปรดักชั่น จำกัด จะมีกำหนดออกอากาศให้ได้ชมกันตอนแรก ในวันเสาร์ ที่ 16 สิงหาคม เวลา 16.00 น. ทางช่อง ONE 31
“ความลับใต้เสื้อกาวน์” ออกอากาศ ทุกวันเสาร์ เวลา 16.00 น. ทางช่อง ONE 31
