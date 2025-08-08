“วิน” เร่งไขปริศนาช่วย “เต้ย” รับมือ “จิงจิง-มิ้นท์”

“หม่อมเรย์” (ป๋อมแป๋ม นิติ) ยังคงจัดประกวดต่อไป โดยไม่สนใจการตายของ “อันยา” (น้ำตาล ทิพนารี) ทำให้ “เพลงพิณ” (เต้ย จรินทร์พร) ต้องรับมือกับ “มายเดย์” (มิ้นท์ ธิฌาน์) และ “จิว” (จิงจิง ยู) สาวสวยที่ใช้ไสยเวทย์เป็นอาวุธอย่างดุเดือด ที่ทุกคนพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองชนะแม้ว่าการแข่งขันนี้จะอันตรายถึงชีวิตก็ตาม ท่ามกลางความรู้สึกของทีมงานหลายๆ คนที่เริ่มไม่ไหว รวมถึง “อาจิน” (วิน เมธวิน) ที่กังวลใจมากและเร่งไขปริศนาตามหาผู้อยู่เบื้องหลังครั้งนี้ให้ได้! สงครามคนเล่นของจะชิงไหวชิงพริบกันขนาดไหน? ตามลุ้นพร้อมกัน
