“วิน” ลุ้น “เต้ย” แข่งโชว์ปะทะ “จิงจิง” ชิงผู้ชนะรอบสุดท้าย!!

“เพลงพิณ” (เต้ย จรินทร์พร) ตัดสินใจกลับมาเข้าร่วมการแข่งขันต่อ และกลายเป็นผู้ชนะในรอบนี้ด้วยการตามหากล้วยไม้สเปเชียลที่ทางรายการซ่อนอยู่ก้นสระน้ำของคฤหาสน์ได้สำเร็จ ทำให้ “มายเดย์” (มิ้นท์ ธิฌาน์) ต้องถูกคัดออกทันทีถึงกับเดือดจัดบุกเข้าด่าทอ “จิว” (จิงจิง ยู) ที่มีส่วนให้เธอต้องพ่ายแพ้ “หม่อมเรย์” (ป๋อมแป๋ม นิติ) ก็ไม่รอช้าจัดการประกวดต่อให้ “เพลงพิณ” แข่งกับ “จิว” โชว์ฉากสุดท้ายอันรุนแรงและเป็นโศกนาฎกรรมอันแสนงดงาม ลุ้นว่าใครจะเป็นบุหงาหมื่นภมรที่ใช่ที่สุด แต่แล้วระหว่างโชว์ “แม่หมอโกสุม” (จี๊ด สิกขา) ก็เข้ามาขัดขวาง “เพลงพิณ” และ “อาจิน” (วิน เมธวิน) ที่พยายามช่วย “เพลงพิณ” อย่างดุเดือด พวกเขาจะสามารถต่อสู้กับไสยเวทย์สุดอันตรายครั้งนี้ชิงเป็นผู้ชนะได้หรือไม่? ตามลุ้นพร้อมกัน!
ติดตามชมซีรีส์ "บุหงาหมื่นภมร ENIGMA BLACK STAGE" วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง ONE 31 และรับชมย้อนหลังที่แรกทาง Netflix เวลา 21:30 น.