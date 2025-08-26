มติพท.ขอสภาถกลับยกเลิกMOU43-44 ชี้ละเอียดอ่อน ไม่ควรตั้งกมธ.เหตุซ้ำซ้อนชงครม.พิจารณาเลย

เพื่อไทยมีมติขอให้สภาฯประชุมลับพิจารณาญัตติ ยกเลิกMOU 43 - 44 ชี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน กระทบต่อความมั่นคง - ปชช.ชายแดน และเห็นควรไม่ตั้ง กมธ.วิสามัญ ส่งให้ครม. พิจารณาเลย เหตุ ซ้ำซ้อน กมธ.มั่นคง ที่พิจารณาแล้วอยู่
วันนี้ (26ส.ค.) นายดนุพร ปุณณกันต์ สส.บัญชีรายชื่อ และโฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงถึงกรณีที่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพรรคฝ่ายค้านเตรียมที่จะเสนอญัตติพิจารณาศึกษายกเลิกMOU 2543 และ MOU 2544 แต่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสั่งปิดประชุมไปก่อน และหากพรรคฝ่ายค้านจะมีการเสนอญัตติเรื่องดังกล่าวเข้ามาใหม่ พรรคเพื่อไทยก็ได้เตรียมบุคคลที่จะร่วมอภิปราย
แต่มติของพรรคเพื่อไทย หากสภาพิจารณาญัตติเรื่องดังกล่าวจะขอให้เป็นการประชุมลับ เพราะมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อน กระทบต่อความมั่นคง และประชาชนตามแนวชายแดน
และพรรคเพื่อไทยเห็นว่า เมื่อสส.มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ควรจะส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และไม่ควรมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
ทั้งนี้หาก เสียงส่วนใหญ่ในสภาเห็นควร ให้ตั้งกรรมาธิการขึ้นมาพรรคเพื่อไทยจะร่วมเป็นกรรมาธิการด้วยหรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่าก็ต้องร่วมเป็นกรรมาธิการแน่นอน แต่ก่อนจะถึงวันนั้นก็ต้องรักษาองค์ประชุมเอาไว้ให้ถึงช่วงเย็น หากฝ่ายค้านมีความเห็นต่างอยากจะมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญก็ต้องใช้สิทธิ์ลงคะแนนกัน
ส่วนสาเหตุที่พรรคเพื่อไทยเห็นว่าไม่ควรตั้งกรรมาธิการวิสามัญ เนื่องจาก คณะกรรมาธิการ ความมั่นคงแห่งรัฐ ได้พิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้วในชั้นกรรมาธิการสามัญ และทราบว่ามีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาศึกษาเรื่องนี้ด้วย จึงไม่จำเป็นต้องไปตั้งให้ซ้ำซ้อน และต่อให้จะส่งเรื่องMOU43และ44 ไปให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการสามัญก็สามารถที่จะพิจารณาได้อยู่แล้วในอำนาจของคณะกรรมาธิการ
ส่วนเรื่องนี้จะต้องคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ นายดนุพร กล่าวว่า วันพรุ่งนี้ประธานวิปรัฐบาลจะนำมติพรรคเพื่อไทยไปหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล