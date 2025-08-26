วุฒิฯถกลับญัตติตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษายกเลิกMOU43-44 ชี้ละเอียดอ่อนหวั่นกระทบความมั่นคง

“วุฒิสภา” ถกลับ ญัตติตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาการยกเลิกMOU 43-44 ชี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน หวั่นกระทบด้านความมั่นคง เตรียมแถลงรายละเอียดพรุ่งนี้
เมื่อวันที่ (26 ส.ค.) เวลา 15.20 น.ที่รัฐสภา มีนายบุญส่ง น้อยโสภณ รองประธานวุฒิสภาคนที่สอง พิจารณาญัตติเรื่อง ขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกMOU2543 และMOU2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ที่พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว. เป็นผู้เสนอ
โดยนายพิสิษฐ์ อภิวัฒน์นาพงศ์ สว.ลุกขึ้นเสนอให้การพิจารณาญัตติดังกล่าวเป็นการประชุมลับ ตามข้อบังคับการประชุมลับ การประชุมวุฒิสภาเนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รักษาไว้ซึ่งความมั่นคง ซึ่งตนเชื่อว่า สว.ที่ลงชื่ออภิปราย ทุกท่านห่วงใยอธิปไตยของประเทศและประชาชนคนไทยมากกว่าสิ่งอื่นใด ดังนั้นขอให้ท่านประธานให้มีการลงมติเป็นการประชุมลับ
จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภามีมติ 71 คน เห็นชอบให้เป็นการประชุมลับ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม ที่จะต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ร้องขอให้ประชุมลับ จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุมลับ
ทั้งนี้นายพิสิษฐ์ เปิดเผยว่าจะแถลงผลการพิจารณาของวุฒิสภาในวันที่ 27 ส.ค.นี้