มติสว.ตั้งกมธ.วิสามัญฯ ศึกษายกเลิกMOU43-44 "หมอตุลย์-คำนูณ-อ.วีระ" โผล่ร่วมสัดส่วนคนนอก

‘วุฒิสภา’ มีมติตั้ง กมธ.วิสามัญฯ ศึกษายกเลิกเอ็มโอยู 43-44 มีชื่อ "หมอตุลย์-คำนูณ-อ.วีระ" โผล่ร่วมสัดส่วนคนนอก รวมแล้ว 25 คน
เมื่อวันที่ (26 ส.ค.) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ประชุมวุฒิสภา ได้ประชุมลับพิจารณาญัตติเรื่องขอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิกMOU2543 และMOU2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ที่พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา สว. เป็นผู้เสนอ
โดยที่ประชุมได้มีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ในที่สุดมีมติเห็นชอบให้ตั้ง กมธ.วิสามัญฯ จำนวน 25 คน โดยแบ่งสัดส่วน กมธ.จาก สว. 15 คน ประกอบด้วย 1.น.ส.ชญาน์นันท์ ติยะตระการชัย 2. นายชินโชติ แสงสังข์3. นายชิบ จิตนิยม 4. นายนพดล อินนา 5.นายนิฟาริด ระเด่นอาหมัด 6. นายชวภณ วัธนเวคิน 7. นายพิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ 8. นายวีระพันธ์ สุวรรณนามัย9. นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล 10. นายชัยธัช เพราะสุนทร 11. พ.ต.อ. กอบ อัจนากิตติ12. นายนิรัตน์ อยู่ภักดี 13. นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว 14. นางสุมิตรา จารุกำเนิดกนก 15. พล.อ.สวัสดิ์ ทัศนา
ขณะที่สัดส่วนบุคคลภายนอก (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จำนวน 10 คน ได้แก่ 16. พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ 17. พล.อ.บัณฑิต สุวัฑฒน 18. พล.ร.อ. วีระพันธ์ สุขก้อน 19. พล.ท. ชาคร บุญภักดี 20. นายดุลยภาค ปรีชารัชช 21.นายเทพมนตรี ลิมปพยอม 22.นายวีรพันธ์ มาไลยพันธ์ 23.นายคำนูณ สิทธิสมาน 24. นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ 25.นายวีระ ธีระภัทรานนท์ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงาน 90 วัน