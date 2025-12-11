xs
"ทรัมป์" ยังไม่ต่อสายหา "สีหศักดิ์" พบนายกฯรายงานการดำเนินการสถานการณ์กับเขมร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



รมว.กต. ดอดพบนายกฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ของ กต. ยังไม่มีสัญญาณจากสหรัฐฯ ยกหูหา


วันนี้ (11ธ.ค.) เวลา 15.45 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เข้าพบกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศ ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยใช้เวลาหารือกันประมาณ 30 นาที

ทั้งนี้มีรายงานว่า ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้รับการติดต่อจากสหรัฐอเมริกา ที่ก่อนหน้านี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศกับสื่อว่าจะยกหูหานายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาภายในวันนี้

