"ทรัมป์" ยังไม่ต่อสายหา "สีหศักดิ์" พบนายกฯรายงานการดำเนินการสถานการณ์กับเขมร

รมว.กต. ดอดพบนายกฯ รายงานความคืบหน้าการดำเนินการสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ของ กต. ยังไม่มีสัญญาณจากสหรัฐฯ ยกหูหา
วันนี้ (11ธ.ค.) เวลา 15.45 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล เข้าพบกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อรายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่างๆของกระทรวงการต่างประเทศ ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยใช้เวลาหารือกันประมาณ 30 นาที
ทั้งนี้มีรายงานว่า ขณะนี้กระทรวงการต่างประเทศยังไม่ได้รับการติดต่อจากสหรัฐอเมริกา ที่ก่อนหน้านี้ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ประกาศกับสื่อว่าจะยกหูหานายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาภายในวันนี้