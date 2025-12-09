พท.เย้ยรบ.อย่ากลัวเสียหน้าปชช.ได้ประโยชน์ จี้ ทำ “หวยเกษียณ” หลัง “สลากเพื่อการออม” ถูกตีตก

“เผ่าภูมิ” ลั่น อย่ากลัวเสียหน้า ถ้า ปชช. ได้ประโยชน์ จี้ “รบ.อนุทิน” ทำ “หวยเกษียณ” หลัง “สลากเพื่อการออม” ถูกกฤษฎีกาตีตก
วันนี้ (9ธ.ค.) นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่าจากการที่รัฐบาลเลี่ยงทำ “หวยเกษียณ” เพราะเป็นของเพื่อไทย กลัวเสียหน้าทางการเมือง แล้วแก้เกี้ยวตัดหน้าสู้ด้วย “สลากเพื่อการออม” ก็ล้มลงอย่างไม่เป็นท่า ถูกกฤษฎีกาตีตกเพราะเกินอำนาจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นอีกหนึ่งเสาหลัก Quick Big Win ของรัฐบาลอนุทินที่ล้มเหลว คิดไม่รอบคอบ ไม่คิดรอบด้าน สุดท้ายแท้ง ทำไม่ได้จริง
“หวยเกษียณ” พร้อมแล้วสำหรับการเริ่มทำทันที เพียงแค่รัฐบาลใจกว้าง และเอาประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง นโยบายไม่มีของใครทั้งนั้น ถ้าเป็นประโยชน์ มันก็คือเป็นของประชาชน
แต่ไม่ทำก็ไม่เป็นไร เพื่อไทยจะกลับมาทำ หวยเกษียณงวดแรกทันทีครับ