รมว.แรงงาน เปิดสเปคปลัดใหม่ต้องรู้ไฟแนนซ์-ลงทุนเหตุสปส.เป็นกองทุนใหญ่ ยันย้ายไม่เกี่ยวพรรค

“พงศ์กวิน” เปิดสเปค ปลัดแรงงานคนใหม่ ต้องมีความรู้ด้านไฟแนนซ์-การลงทุน เหตุ สปส. เป็นกองทุนขนาดใหญ่ ยันโยกย้ายไม่เกี่ยวอิงพรรคการเมืองไหน แต่เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
วันนี้ ( 8 ส.ค.68) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงกรณีมีคำสั่งย้าย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ พ้นจากปลัดกระทรวงแรงงาน ให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยย้ำว่า เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ เนื่องจากนายบุญสงค์ เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม หรือ สปส. ซึ่งเลขา สปส. ก็คือผู้ที่รับนโยบายจากบอร์ดประกันสังคมลงมา และเมื่อมาเป็นปลัดกระทรวงแรงงาน ก็สามารถคุมได้ทั้งกระทรวง ทำให้อาจมีปัญหาเรื่อง conflict of interest หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงจำเป็นต้องย้ายออกไป รวมไปถึงกรณีการซื้อตึก Skyy9 ของสำนักงานประกันสังคม มูลค่า 7000 ล้านบาทด้วย
เมื่อถามย้ำว่า การโยกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นคนของพรรคการเมืองอื่นใช่หรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ไม่เกี่ยว เพราะไม่ว่าจะพรรคการเมืองไหน ถ้าทำดีก็ไม่มีปัญหา เราเอาตามข้อเท็จจริงมากกว่า
ส่วนความคืบหน้าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ จะเป็นคนในหรือนอกกระทรวง นายพงศ์กวิน กล่าวว่า เรื่องนี้ขอเวลาตัดสินใจสักพัก เพราะยังไม่แน่ใจและมีหลายปัจจัยที่ต้องดู เพราะตำแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน ต้องทำหน้าที่บอร์ดประกันสังคมด้วย จึงอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถ มีความรู้ด้านไฟแนนซ์และการลงทุน เพราะ สปส. เป็นกองทุนขนาดใหญ่ 2.7 ล้านล้านบาท ก็จำเป็นต้องมีคนที่มีความสามารถประมาณหนึ่ง มาดูแลตรงนี้