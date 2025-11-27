สั่งเด้งผู้กำกับการ สภ.หาดใหญ่ ให้"พ.ต.อ.สุวโรจน์"รักษาราชการแทน

คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา ที่ ๑๒ ๑๙/๒๕๖๘ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทน
ด้วยเหตุผลความจำเป็น เพื่อความเหมาะสม และให้การบริหารราชการของตำรวจภูธร จังหวัดสงขลา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๖๗ มาตรา ๖๘ (๔) มาตรา ๙๒ และมาตรา ๑๐๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปช่วยราชการภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ 9 ธันวาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๖ (๒) ข้อ ๙ (๓) จึงสั่งการดังนี้
๑.ให้ พันตำรวจเอก ธรรมรัตน์ เพชรหนองขุม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่วยราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา โดยขาดจากบังคับบัญชาทางตำแหน่งเดิม
๒. ให้ พันตำรวจเอก สุวโรจน์ สุนหวิทยานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทน ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อีกหน้าที่หนึ่งโดยไม่ขาดจากหน้าที่เดิม
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘
