ย้ายด่วน! นายอำเภอหาดใหญ่ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่วันนี้(26 พ.ย.)

อธิบดีกรมการปกครอง สั่งย้ายนายอำเภอหาดใหญ่ ช่วยราชการวิทยาลัยการปกครอง ตั้งแต่ 26 พ.ย.เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีเปลี่ยนแปลง
วันที่ 26 พ.ย. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ อธิบดีกรมการปกครอง ลงนามในคำสั่งเรื่องให้ข้าราชการช่วยราชการ ระบุว่า เพื่อประโยชน์ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 จึงให้ นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา ตำแหน่งนายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ช่วยราชการ วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง เป็นการประจำ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง