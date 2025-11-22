“พัฒนา” ข้องใจ มท.1 ไม่กระจายอำนาจ ให้ สถ.แทรกแซงการของบประมาณท้องถิ่น

“พัฒนา” ข้องใจ “รมว.มท.”ไม่เชื่อการกระจายอำนาจ ให้กรมส่งเสริมฯ แทรกแซงถึงการของบประมาณ แนะหากรัก ปชช.ยังแก้ไขทัน
เมื่อวันที่ 22 พ.ย.เวลา 10.00 น.ที่พรรคเพื่อไทย นายพัฒนา สัพโส สส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย แถลงว่า ตนขอตั้งข้อสังเกตต่อพฤติการบางประการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐ อาจเข้าข่ายบทบัญญัติมาตรา 29 แห่งวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น(สถ.) ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในการของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2570 ซึ่งอาจจะขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ในการทำคำขอดังกล่าว มีระบุในพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ขั้นตอนแผนการกระจายอำนาจ และ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณที่ให้ท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลต่างๆ ทำการของบประมาณตรงมายังสำนักงบประมาณในระบบ บีบีแอล ซึ่งหลักเกณฑ์ในพ.ร.บ.เป็นอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ แต่ในรัฐบาลชุดนี้ โดย สถ.ได้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัดโดยผ่าน สถ.
นายพัฒนา กล่าวต่อว่า ตนเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจให้คณะกรรมการชุดนี้มีการตัดหรือเพิ่ม เพราะถ้าตัดหรือเพิ่มจะถือว่าเป็นการแทรกแซงหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และรมว.มหาดไทย ก็เป็นนายกฯ และประธานกรรมการกระจายอำนาจ
“ท่านบริหารราชการแผ่นดินอย่างนี้ ผมมองเป็นเจตนาอย่างอื่นไม่ได้ ท่านไม่รักคุณท้องถิ่น และไม่เชื่อในการกระจายอำนาจ ท่านถึงได้ตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัด และให้ สถ.เข้ามาแทรกแซงในการทำคำของบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ซึ่งทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเขาไม่ทำกัน เพราะเดิมองค์การบริหารส่วนตำบล ยังขอผ่าน สถ. แต่รัฐบาลชุดนี้ไม่รู้ว่ามีเหตุผลและเจตนาอะไรถึงต้องย้อนกลับไปให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ขอผ่าน สถ. นั่นคือสิ่งที่ผมอยากสื่อไปยัง รมว.มหาดไทย ว่าวันนี้ท่านยังแก้ไขได้ทัน”นายพัฒนา กล่าว