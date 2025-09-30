มหาดไทย ประเดิมหน่วยงานใหม่ “กองตรวจราชการท้องถิ่น” ให้มีผลวันสิ้นปีงบฯ 68 นับหนึ่งปีงบฯ69 มีชื่อย่อ “กตร.” เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง ย้ำภารกิจบริหาร "การตรวจราชการ" ของ สถ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
วันนี้ (30 ก.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) หน่วยงานในกระทรวงมหาดไทย เวียนคําสั่ง ที่ 423/2568 ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
เรื่อง การจัดตั้งกองตรวจราชการท้องถิ่น โดยเป็น การเปลี่ยนชื่อ “กองตรวจราชการ” เป็น “กองตรวจราชการท้องถิ่น” และจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน ระดับกองของสถ. ลงวันที่ 30 ก.ย.2568
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการตรวจราชการ พ.ศ. 2568 ที่เพิ่งยกร่างเมื่อกลางปีที่ผ่านมา เพื่อให้การบริหารราชการในด้านการตรวจราชการของ สถ.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารราชการที่เปลี่ยนแปลงไป เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน
ขณะที่คําสั่ง การจัดตั้ง "กองตรวจราชการท้องถิ่น" อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555
ให้จัดตั้ง “กองตรวจราชการท้องถิ่น” มีชื่อย่อ “กตร.” เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง ของ สถ. และกําหนดเลขประจําส่วนราชการ คือ “มท ๐๘๑๑/”
กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของกองตรวจราชการท้องถิ่น โดยกําหนดให้ มี 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป มีชื่อย่อ “ฝ.บห.” ฝ่ายสนับสนุนการตรวจราชการ มีชื่อย่อ “ฝ.สต.” และฝ่ายวิเคราะห์และรายงานผล มีชื่อย่อ “ฝ.วผ.”
กําหนดให้มี "ผู้ตรวจราชการกรม" ที่ อธิบดี สถ.แต่งตั้งหนึ่งคน เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการ และมีผู้ตรวจราชการกรม โดยจะรับผิดชอบเขตตรวจราชการตามที่อธิบดีฯกําหนด
ยังกําหนดให้ผู้อํานวยการกองตรวจราชการท้องถิ่น เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง โดยรับผิดชอบการปฏิบัติราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองตรวจราชการท้องถิ่น
และให้รองอธิบดี สถ. รับผิดชอบกลุ่มภารกิจ ด้านนโยบายและแผน ทําหน้าที่กํากับ ดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของกองตรวจราชการท้องถิ่น
สำหรับบทบาท ภารกิจหน้าที่และอํานาจของกองตรวจราชการท้องถิ่น สถ.
1. กําหนดแผนการตรวจราชการ ระบบติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งภารกิจและยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
2. เสนอผลการตรวจราชการต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานการตรวจราชการกับกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่อธิบดีมอบหมาย.