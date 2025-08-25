TikTok ร่วม 12 หน่วยงาน ผลักดันโครงการ “คนไทยรู้ทันซีซัน 2”

TikTok เดินหน้าขยายความร่วมมือโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์ กับ 12 หน่วยงาน หวังให้ความรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ให้ประชาชนในวงกว้าง ผ่านแคมเปญ “คนไทยรู้ทันซีซัน 2” พร้อมกิจกรรมพิเศษ “เอ๊ะ ถาม อ๋อ” ชวนครีเอเตอร์สร้างเนื้อหาวิดีโอสร้างความตระหนักรู้ภัยออนไลน์
โดยในโครงการ “คนไทยรู้ทันซีซัน 2” ได้ขยายความร่วมมือจาก 8 หน่วยงานหลักที่ประกอบด้วย ระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES), สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), โครงการโคแฟค (Cofact), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB), กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB), สภาองค์กรของผู้บริโภค (TCC), ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
รวมกับอีก 4 หน่วยงานใหม่คือ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA), สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (CCIB) ที่เชื่อมั่นว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเหล่านี้ จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
นางชนิดา คล้ายพันธ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ TikTok ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา โครงการคนไทยรู้ทัน สามารถสร้างเนื้อหาที่กระตุ้นให้เกิดการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์ถึงกว่า 2.5 ล้านคลิป และมียอดรับชมสูงถึง 3,400 ล้านครั้ง โดยมุ่งที่จะสร้างอนาคตดิจิทัลที่ปลอดภัยให้แก่คนไทย
“ในปีนี้ TikTok ขยายพันธมิตรเพิ่มเป็น 12 หน่วยงาน พร้อมกับพัฒนาเนื้อหา ให้ทันสมัย ครอบคลุม และตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังปลูกฝังเป็น New Online Behavior ใหม่ให้กับคนไทย เพื่อป้องกันตัวเองจากการหลอกลวงออนไลน์ ผ่านการสร้าง Big Idea ต่อยอดคอนเทนต์ให้ผู้คนจดจำได้และนำไปปฏิบัติจริงได้”
ทาง TikTok มั่นใจว่า การสร้างภูมิคุ้มกันผ่านการมอบองค์ความรู้ด้านดิจิทัล ยังเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้แพลตฟอร์ม และโลกออนไลน์ปลอดภัย โดย #คนไทยรู้ทัน เป็นการยกระดับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพราะการต่อสู้กับภัยออนไลน์ไม่ใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวจากทุกฝ่าย
"จริงๆ แล้วแพลตฟอร์มอย่าง TikTok มีกฎระเบียบและข้อบังคับในการควบคุมเนื้อหาภายในอยู่แล้ว จึงไม่ใช่ช่องทางที่บรรดามิจฉาชีพเข้ามาใช้ แต่ TikTok มองในมุมถึงการสร้างความตระหนักรู้ และเท่าทันให้แก่ผู้ใช้งาน ซึ่งแพลตฟอร์มนี้ สามารถช่วยกระจายข้อมูล ข่าวสารให้ทุกคนได้"
สำหรับใน โครงการ #คนไทยรู้ทันซีซัน 2 จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 กลุ่ม หลักๆ ประกอบด้วย สร้างการตื่นตัวต่อภัยหลอกลวง - ร่วมกันสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับรูปแบบการหลอกลวงใหม่ ๆ ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES), กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB), สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)
ตามด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์ที่ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศอีคอมเมิร์ซที่แข็งแกร่ง ทั้งยกระดับความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสินค้าปลอมและสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ฟื้นความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ผู้ขาย และตลาด ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB), กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (CCIB), และสภาองค์กรของผู้บริโภค (TCC)
สุดท้ายคือ การป้องกันการหลอกลวงด้านการเงิน/การลงทุน เพื่อรับมือกับการหลอกลงทุนที่มีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้น ประกอบด้วย ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และโครงการโคแฟค (Cofact)
นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ "เอ๊ะ ถาม อ๋อ" หรือ #Hashtag Challenge ชวนครีเอเตอร์ร่วมสร้างสรรค์เนื้อหา ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กันยายน 2568 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยออนไลน์ เนื้อหาที่มีคุณภาพและมียอดชมสูงสุดจะได้ลุ้นรับรางวัลพิเศษ