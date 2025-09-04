มท. เวียน 7 พัน อปท./โรงเรียนสังกัดท้องถิ่น ปรับปรุงเนื้อหาแบบเรียนเสริม หลัง สพฐ. ถอดบทเรียนยกย่อง "อดีตพระอลงกต"

"สถ.มหาดไทย" รับลูก สพฐ. เวียน 7 พัน อปท. นับพันโรงเรียน สังกัดท้องถิ่น ปรับปรุงเนื้อหาการเรียนรู้ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หลัง "ถอดเนื้อหา" ยกย่อง "อดีตพระอลงกต" ออกจากแบบเรียนเสริมวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แล้ว
วันนี้ ( 4 ก.ย.2568) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการการตรวจสอบเนื้อหาแบบเรียนเสริมวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และสั่งการให้มีการถอดบทเรียน เนื้อหาการยกย่อง "อดีตพระอลงกต" อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ให้เป็นตัวอย่างบุคคลผู้มีจิตสาธารณะ ออกไปแล้วนั้น
ล่าสุด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด ให้เร่งแจ้ง ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 7 พันแห่ง ที่จัดการศึกษาทุกแห่ง แจ้งสถานศึกษาในสังกัด มากกว่า 1 พันแห่ง และคณะครู ให้รับทราบ ถึงกระบวนการการถอดเนื้อหา
นอกจากถอดเนื้อหา ยังให้พิจารณาเพื่อปรับปรุงเนื้อหาการเรียนรู้ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
"หากปรากฏเนื้อหาเกี่ยวข้องกับอดีตพระอลงกต ในหนังสือ หรือสื่อการเรียนรู้ใด ขัดกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่เด็กควรยึดถือ ไม่ให้นําเนื้อหานั้น มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน"
ทั้งนี้ สพฐ. ขอความร่วมมือมายัง สถ. แจ้งสถานศึกษาและครู หากปรากฏเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในหนังสือหรือสื่อการเรียนรู้ใด ไม่ให้นํา เนื้อหานั้นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ทั้งยังได้ประสานไปยัง สํานักพิมพ์ให้ ดำเนินการถอดเนื้อหาดังกล่าวออกจากหนังสือเรียนหรือสื่อการเรียนรู้แล้ว และในการจัดพิมพ์แบบเรียนในปีการศึกษาหน้า ก็จะไม่มีเนื้อหาของอดีตพระอลงกต อยู่ในแบบเรียนเสริมวิชาภาษาไทยอีกต่อไป